Miss Bolivia nos habla de sus raíces ucranianas, su pasión por la ciencia y el anhelo más grande para su país

Juliana, tu entorno es espectacular; química bióloga con especialidad, hablas varios idiomas, tocas el piano, ¿cómo te sientes de representar a tu país en Miss Universe?

Me siento muy honrada y poder estar en un escenario que me permite mostrar quién soy, más allá de demostrar todo lo que sé, lo que he alcanzado, que me permite inspirar a otras mujeres. Así que realmente muy agradecida por ello.