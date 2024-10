Gabriel Coronel se sincera sobre la paternidad y la relación familiar con James Rodríguez

Gabriel Coronel y Daniela Ospina han formado un hermoso hogar, convirtiéndose en una de las familias más queridas entre el público que es testigo de sus mejores momentos a través de las publicaciones de ambos en las redes sociales. El actor y la modelo se dieron el "sí, acepto" en el verano de 2023, meses antes de recibir a Lorenzo, su primer hijo en común, una boda en la que estuvo presente Salomé, la hija que Daniela tuvo durante su matrimonio con James Rodríguez. Ahora, sincero y feliz, Gabriel revela los detalles de su viaje en la paternidad de un recién nacido, así como de la pequeña de 11 años, y cómo es la dinámica familiar.

Sobre ser parte de la figura familiar para Salomé, quien vive con su mamá, Gabriel expresó en entrevista para el podcast Cara a Cara con Rodner Figueroa: "Hay una admiración de parte de los niños que puedan crecer en un hogar donde hay una persona que hace una figura. Creo que la responsabilidad siempre será del padre o de la madre, pero al final tú tienes que entender que todas tus acciones van a influenciar".

Al ser cuestionado sobre cómo lleva la relación con James por ser el padre biológico de la niña, Coronel se comportó como todo un caballero y, sin mencionar al futbolista colombiano, expresó: "Ha sido muy bonita la posición de Daniela, ¿sabes?, porque nosotros en casa entendemos que yo vengo a sumar, así que le admiro mucho a ella que no me ha hecho responsable de la situación porque al final ella (Salomé) tiene a su papá y a su mamá".

Así, Gabriel deja claro que la relación con el 10 de Colombia es respetuosa, dándole su lugar en la vida de su esposa, con quien siempre tendrá una conexión por el bien de su hija en común. Además, hace notar que no ha tomado el lugar de James en la vida de Salomé, sino que es una ayuda y compañía en el hogar.

El inicio de su historia de amor con Daniela Ospina

En 2021, Gabriel Coronel y Daniela Ospina iniciaron una relación luego de conversar como amigos por un tiempo. La pareja tiene una amistad en común que quería presentarlos, y durante la charla el exparticipante de Top Chef reveló que la influencer fue quien le envió solicitud de amistad en las redes sociales, además del primer mensaje. Para ese entonces, Gabriel no sabía quién era ella o James Rodríguez, pues no es fan del fútbol. Tras su primer encuentro, Daniela y Gabriel se volvieron inseparables.

"Una tarde terminé de grabar, como a las 2:00 P.M., y me fui a jugar golf con un amigo y le pregunté que si la conocía", recordó, y fue ese día en el que supo lo famosa que era Daniela. Dentro de él existía la corazonada de que la mujer que conocería sería la madre de sus hijos, aunque en ese momento no tenía planes de estar con alguien que ya tuviera hijos, pero se llevó una grata sorpresa. "Conseguí en Dani un ser humano lleno de valores, principios y conductas mágicas que me llevó en ese mes y medio por el camino que estaba buscando", dijo feliz.