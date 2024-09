Con una increíble fiesta y el mensaje de la mamá de James Rodríguez, Daniela Ospina celebra sus 32 años

El fin de semana fue de lo más especial para Daniela Ospina, pues este domingo 22 celebró su cumpleaños 32 rodeada del cariño de la gente que más ama. Para ella es el primer cumpleaños como mamá de dos, ya que en noviembre del año pasado, recibió a su bebé, Lorenzo. Colmada de dicha, la modelo festejó con una elegante cena junto a su esposo, Gabriel Coronel, y su primogénita, Salomé Rodríguez.

© IG: @daniela_ospina5 Daniela Ospina y sus hijos Lorenzo y Salomé

La cita fue en un restaurante en Miami, a donde la festejada llegó con un vestido rosa, de lentejuela, corto y asimétrico en los hombros. A su lado, Salomé se lucía con una pieza también de lentejuelas, un poco más larga, verde y de tirantes. Madre e hija lucían guapísimas en esa noche de glamour en honor a Daniela.

Gabriel optó por un look elegante con playera y pantalón negros que combinó con un saco azul marino. Mientras que Lorenzo posó coqueto con la familia luciendo un modelo azul cielo de pantalón y chaleco.

"En este camino llamado vida, solo tengo GRATITUD, porque cada año me hace más humana y más presente para darme cuenta de lo afortunada que soy", escribió contenta junto a las fotos de su fiesta. Y añadió: "Hoy celebro con felicidad y tanto amor mi vida, agradeciéndole por mi esposo, mis hijos, mi familia, mis amigos y todas la apersonas maravillosas que me rodean, entre esas ustedes, que día a día me acompañan aquí 🎁🎂".

© IG: @daniela_ospina5 Daniela Ospina

Con una tarta llena de fresas, Daniela sopló las velitas de su pastel para después seguir con la fiesta con un ritmo latino que puso a todos a bailar. Las bebidas y las delicias no dejaron de fluir durante la noche, entre ellas brochetas de camarón y cocteles rosas en honor de la cumpleañera.

El cariñoso mensaje de Gabriel Coronel

Previo al festejo, Gabriel publicó un tierno mensaje para su esposa: "Feliz cumple mi vida.Hoy te celebro la vida por ser una gran compañera, por motivarme día y noche, por siempre estar a mi lado construyendo un hogar, de la mano en cada paso. Eres luz y esencia y por eso solo mereces sonrisas en tu rostro". Junto a varias fotos de sus momentos juntos, continuó: "Gracias por tanto bebé, lo que tenemos es precioso, que Dios nos dé la oportunidad y la sabiduría de seguirnos disfrutando cada día por muchos años más".

© IG: @gabrielcoronel Daniela Ospina y Gabriel Coronel

La sorpresa de su exsuegra

En medio de las felicitaciones para Daniela Ospina, una que llamó la atención fue la de María Del Pilar Rubio, madre de James Rodríguez. Fue a través de sus historias de Instagram que la mamá del astro del fútbol envió sus felicitaciones para la modelo. "Feliz cumple, mi @daniela_ospina5 que seas muy feliz", escribió sobre un collage en el que compiló algunas de sus fotos juntas, algunas de hace varios años en las que Salomé era aún una bebé. Con ello, María del Pilar deja clara cómo es la relación con la exesposa de su hijo, y lo cercana que es a su nieta.