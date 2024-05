Junto a sus hermanos y el amor de sus papás, Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina celebra sus 11 años

Es un gran día para Salomé, la hija que Daniela Ospina y James Rodríguez tuvieron durante su matrimonio. Este miércoles 29, la niña celebra sus 11 años y lo hace rodeada de mucho amor. Desde la mañana, su mamá la consintió con un desayuno en la cama, decorado con luces, globos y temática de voleibol, un deporte que ahora le gusta mucho.

“Princesa, hoy en tu día deseo para ti, en tu cumpleaños, mucho amor. Porque a través del amor vas a ser y seguirás siendo esa mujer maravillosa, valiente y con un corazón enorme. Te amo con todo mi corazón”, escribió mamá en una linda nota junto al desayuno.

Pero ese no fue el único detalle que Daniela publicó de su hija en este día, también le dedicó un hermoso mensaje que salió directamente desde su corazón. “Compartir esta vida contigo ha sido la bendición más grande que Dios me ha dado, me has hecho fuerte, valiente y paciente. Me has dado poderes como madre, como mujer, que sin ti no los conocería”, escribió junto a las fotos de su festejo en la playa el fin de semana pasado.

Y es que Salomé celebró sus 11 años con un pícnic a la orilla del mar, una fiesta a la que fueron sus amigas y pasaron un gran rato tomándose fotos y disfrutando de la playa. “GRACIAS PRINCESA, gracias por 11 años de convertirme en la mamá más afortunada del planeta, sólo quiero que sigas siendo esa niña con carácter pero llena de valores 🩷”, agregó la feliz mamá dichosa por este festejo tan lindo.

James Rodríguez no se quedó atrás en los festejos virtuales, y con algunas fotos de años anteriores, la felicitó con mucho amor. “Hija, hoy cumples 11 años, el tiempo vuela... Te deseo un feliz cumpleaños, que seas muy feliz. Te amo”, anotó el futbolista de la selección colombiana.

Los dos grandes amores de Salomé

Además de recibir mensaje de sus amigas y familiares que destacaron las mejores cualidades de Salomé, la jovencita contó con el cariño más grande que podría pedir en este día: el de sus hermanos Lorenzo y Samuel. Muy sonriente posó para una foto con los dos pequeños, a quienes ama y que no podían faltar para compartir con su hermana mayor.

Esta es la primera vez que Salomé festeja junto a su hermanito Lorenzo, quien nació en noviembre del año pasado. El bebé es fruto de la relación entre Daniela Ospina y Gabriel Coronel, quienes han formado una linda familia.

Samuel es su hermano por el lado de papá. James Rodríguez anunció el nacimiento de su segundo hijo en octubre de 2019, cuando aún mantenía una relación con Shannon de Lima. Samuel y Lorenzo son los consentidos de Salomé, y así lo demuestra cada vez que comparte tiempo con ellos.