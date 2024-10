Conmovida, Daniela Ospina refelxiona sobre su maternidad: 'Me han hecho la mamá más feliz'

Cuando Daniela Ospina se convirtió en madre por primera vez, al darle la bienvenida a la pequeña Salomé, su vida dio un vuelco de 180 grados y no volvió a ser la misma, pues se entregó por completo al cuidado de su bebé y se encargó de crecerla hasta convertirse en la jovencita que es hoy. Y es que para la modelo, la maternidad ha sido una experiencia de la que ha aprendido tanto y de la que agradece tanto, pues ahora que se ha convertido en madre de dos, tras la llegada de Lorenzo, el menor de un año que tuvo al lado de Gabriel Coronel, ha podido vivir esta faceta desde una nueva perspectiva. Algo de lo que habló en una reciente publicación en sus redes sociales, donde conmovida, reflexionó acerca de lo que ser mamá siginifica para ella.

© IG: @daniela_ospina5 Daniela Ospina disfruta al máximo de su vida como mamá

A través de su perfil de Instagram, Daniela compartió un álbum de fotografías en las que aparecen Salomé y Lorenzo posando de lo más sonrientes para la lente de su mamá, luciendo sumamente cómplices y unidos en cada una de las postales. Al pie de la publicación, Ospina reflexionó respecto a su papel como mamá en la vida de sus hijos y lo que para ella siginfica ser mamá. "Un día alguien me dijo que si no había perdido mucho tiempo de mi vida desde que fui mamá , y hoy solo pienso que el mejor tiempo que he vivido ha sido al lado de ustedes dos", expresó conmovida.

Los tiernos hijos de Daniela Ospina View post on Instagram

La también empresaria continuó con su mensaje dejando en claro lo feliz que es compartiendo su vida con sus dos hijos, así como el gran amor que tiene por ambos. "Me han hecho la mamá más feliz y la mujer más fuerte. Amores de mamá: Salo & Loren, los amo demasiado", finalizó emocionada y con el corazón repleto de emociones.

Agradecida con la vida

Sin duda alguna, Daniela Ospina atraviesa por un momento sumamente importante en su vida, en el que la plenitud familiar y el amor le ha llegado a manos llenas. Algo de lo que habló en el mensaje que compartió en sus redes sociales, a propósito de su cumpleaños 32, el cual celebró a finales de septiembre. "En este camino llamado vida, solo tengo GRATITUD, porque cada año me hace más humana y más presente para darme cuenta de lo afortunada que soy", escribió emocionada en Instagram, junto a las fotos de su fiesta

Y añadió: "Hoy celebro con felicidad y tanto amor mi vida, agradeciéndole por mi esposo, mis hijos, mi familia, mis amigos y todas la apersonas maravillosas que me rodean, entre esas ustedes, que día a día me acompañan aquí".