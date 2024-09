¡Mamá orgullosa! Daniela Ospina comparte los primeros pasos de su bebé

Daniela Ospina compartió una gran noticia con sus seguidores, y todo gracias a un especial momento familiar que tenía guardado desde hace unas semanas. La orgullosa mamá publicó un lindo video en el que su hijo de 10 meses, Lorenzo, da sus primeros pasos. Una buena nueva que sus fans celebraron a lo grande, pues han visto cómo en este tiempo el bebé va creciendo.

© IG: @daniela_ospina5 Lorenzo, bebé de Daniela Ospina y Gabriel Coronel

"Entre otras cositas, Lorenzo ya camina ❤️❤️", escribió sobre un video en el que el también hijo de Gabriel Coronel, está disfrutando de un día soleado en la piscina, mientras mamá lo graba caminando. Lorenzo se dirige hacia ella intentando apoyar los piecitos con firmeza, para después alcanzar a su mami solito.

"Este gordo hace un mes empezó a dar pasos y ahora es todo un loquito", añadió la modelo, quien celebró este hito en la vida de su bebé. Lorenzo, vestido con un onesie de manga corta y short verde, sonreía sin soltar la pierna de su mami, quien lo alentaba para que aplaudiera, aunque él ponía su atención en algo más.

Tanto Daniela como su familia están felices de ver a Lorenzo tener sus primeros logros, esperando aún que en un par de meses el pequeño sorprenda con sus primeras palabras más allá de los balbuceos con los que podría comunicarse con mamá, papá y su hermana mayor, Salomé.

Lorenzo nació en noviembre de 2023, por lo que familia podría estar planeando una gran fiesta para celebrar el primer cumpleaños del pequeño. Un par de semanas atrás, Daniela compartía una linda sesión de fotos en la que se mostraba asombrada por lo grande que está su bebé y lo dichosa que se siente por tenerlo en su vida.

© IG: @daniela_ospina5 Lorenzo, bebé de Daniela Ospina y Gabriel Coronel

Un lindo momento en medio de la celebración de Daniela Ospina

Este fin de semana, Daniela Ospina celebraba dichosa su cumpleaños número 32 junto a su esposo e hijos. Lorenzo estuvo presente en el festejo que se llevó a cabo en un restaurante en Miami. El pequeño lució muy lindo con un conjunto azul cielo de pantalón y chaleco; un look perfecto tal como el de mamá, quien llevó un vestido de lentejuelas rosa, a juego con el de Salomé, quien vistió de verde.

© IG: @daniela_ospina5 Gabriel Coronel, Lorenzo, Daniela Ospina y Salomé Rodríguez

"En este camino llamado vida, solo tengo GRATITUD, porque cada año me hace más humana y más presente para darme cuenta de lo afortunada que soy", escribió contenta junto a las fotos de su fiesta. Y añadió: "Hoy celebro con felicidad y tanto amor mi vida, agradeciéndole por mi esposo, mis hijos, mi familia, mis amigos y todas la apersonas maravillosas que me rodean, entre esas ustedes, que día a día me acompañan aquí 🎁🎂".