Georgina Rodríguez y su poco conocida amistad con Daniela Ospina

Dentro de su inmensa comunidad en redes sociales, Georgina Rodríguez cuentas con numerosas celebridades entre sus seguidores. Entre ellas se encuentra una guapa y exitosa colombiana que también es toda una personalidad en el mundo digital: Daniela Ospina. Sin embargo, la relación entre estas dos mujeres va más allá de seguirse mutuamente, pues así lo ha revelado la propia ‘Gio’ en una reciente publicación que ha sorprendido a muchos.

© Getty Images Georgina es toda una celebridad en las redes sociales.

El pasado 14 de octubre, la modelo de raíces argentinas y españolas publicó en sus historias de Instagram un vistazo de su sesión en el gimnasio, algo que suele hacer a menudo. Sin embargo, en esta ocasión llamó especialmente la atención que unas de las personas que etiquetó era Daniela.

© Instagram @daniela_ospina5 Daniela tiene una amistad de años con Georgina Rodríguez.

“Cuando tu amiga te convence diciendo que será un entreno tranquilo”, escribió Georgina, etiquetando a la colombiana y al entrenador personal de celebridades Yasmany Amed Rodríguez. En la imagen, que ambientó con el tema Duro de Verdad de Los Sufridos y Bad Gyal, se veía a la pareja de Cristiano Ronaldo de espaldas, sentada en una banca y cargando una mancuerna sobre su pierna.

Daniela no tardó en retomar esta publicación en su propia cuenta, y agregó un mensaje que dejó ver su cercanía y complicidad con ‘Gio’. “Desde que te conocí no he parado de sorprenderme de tu gran corazón”, escribió la colombiana. “No paramos, pronto grandes cosas”, expresó, dejando en el misterio a sus seguidores.

© Instagram @daniela_ospina5 Georgina Rodríguez compartió una historia mencionando a su amiga Daniela Ospina.

Daniela, quien es una exjugadora profesional de voleibol, es conocida por su pasión por la vida fitness, por lo que no sería para nada raro que ese aspecto la haya acercado aún más a Georgina. Y aunque no dio muchos detalles, su mensaje insinuó una próxima colaboración o proyecto con la estrella de Soy Georgina (Netflix).

¿Dónde nació la amistad entre Daniela y Georgina?

La amistad entre ‘Gio’ y Daniela se remonta a los tiempos en los que Cristiano Ronaldo militaba en las filas del Real Madrid, pues en ese entonces, James Rodríguez, expareja de la colombiana, también jugaba en el club español.

© Getty Images Georgina y Cristiano luego de un triunfo del Real Madrid en 2018.

© Getty Images Daniela Ospina junto a James Rodríguez, padre de su hija Salomé.

Por 2017, cuando ambas vivían en la capital española, compartían planes con otras amistades. Tal como ocurrió durante un viaje a Ibiza al que Daniela fue junto a su hija Salomé y Georgina con Cristiano Junior, cuando era un niño pequeño. De aquellos días aún quedan evidencias en sus redes sociales, lo que prueba que el vínculo se ha mantenidos desde entonces.

© Instagram @daniela_ospina5 En 2018, Daniela Ospina y Georgina Rodríguez viajaron con otras amigas a Ibiza.

© Instagram @georginagio Georgina Rodríguez viajó entonces a Ibiza con Cristiano Junior.

Además, ‘Gio’ ha apoyado a su amiga en sus emprendimientos desde el inicio, y prueba de ello es que por esos días se dejaba ver entrenando usando las prendas de la firma deportiva de Daniela, Danfive. “Gracias @daniela_ospina5 por tus diseños, pues sentirse guapa a la hora de entrenar también es importante. ¡Te deseo muchos éxitos en tu nuevo proyecto y estoy segura de que así va a ser! Todo lo mejor para ti”, escribía entonces Georgina.