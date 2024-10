Georgina Rodríguez se luce como cocinera, pero confiesa: ‘Soy más de comer’

Con más de 60 millones de seguidores tan solo en Instagram, Georgina Rodríguez es una de las celebridades más importantes en redes sociales. La modelo suele compartir en sus cuentas algunos vistazos de su lujoso estilo de vida, su faceta como madre, su relación con Cristiano Ronaldo y sus campañas con diversas marcas. Pero recientemente, la también influencer sorprendió a todos con una publicación distinta, pues en ella presumió una de sus facetas menos conocidas: la de cocinera.

© Instagram @georginagio Georgina Rodríguez presumió su talento en la cocina preparando una tortilla de patatas.

El pasado fin de semana, ‘Gio’ compartió en su cuenta de Instagram un video que, si bien fue una colaboración con una conocida firma de ropa deportiva, sirvió para que mostrara sus habilidades en la cocina. La estrella de Soy Georgina (Netflix) quiso homenajear sus raíces eligiendo uno de los platillos más famosos de la gastronomía española: la tortilla de patatas.

Usando un vestido negro con bies en contraste y una diadema a juego para sujetar su melena, Georgina, inició presentando los ingredientes de su receta de la famosa preparación. A la modelo no le preocupó dañar su increíble manicura color borgoña ni ensuciar sus joyas, pues de inmediato se pudo a cortar las patatas con gran destreza, además dio una recomendación: “a gajos que quedan más ricas”.

© Instagram @georginagio 'Gio' homenajeó sus raíces con una receta tradicional española.

© Instagram @georginagio Georgina mostró sus habilidades como cocinera.

Fiel a su gran sentido del humor, regaló otro ‘Gio’ consejo a sus seguidores para de cortar las cebollas: “Que os pongáis gafas de sol para evitar muchas lágrimas”. Como era de esperarse, la modelo eligió un lujoso y elegante modelo de Chanel que complementó a la perfección su look.

© Instagram @georginagio Georgina Rodríguez aconsejó usar una gafas de sol para no llorar tanto mientras se corta la cebolla.

Georgina continuó con su receta rebanando una buena cantidad de cebolla, pese a que ni sus gafas de Chanel evitaron que llorara, como ella misma lo señaló. Mientras dicho ingrediente se freía en el aceite de oliva, aprovechó para degustar uno de sus alimentos favoritos. “No sé de qué seréis vosotros, de tomar un café mientras cocináis, una copita de vino, yo mi secallona”, dijo mientras sostenía un plato con trocitos de este embutido también conocido como fuet.

En medio de su sesión en la cocina, ‘Gio’ hizo una simpática confesión: “Yo no soy mucho de cocinar, yo soy más de comer”. Sin embargo, no pudo resistirse a preparar el emblemático platillo español. “Pero he de reconocer que me encanta la tortilla de patatas, y estando en España pues qué mejor que prepararse una misma su propia tortilla”, dijo la influencer, quien recientemente compartió que estaba de visita con su hermana. “Mi tortilla es de las mejores que he probado en el mundo, la de mi madre también me encanta”, presumió.

© Instagram @georginagio Mientras cocinaba, Georgina degustó uno de sus embutidos favoritos.

Luego de mezclar las papas, la cebolla y los huevos, lo incorporó a una sartén, y recomendó a sus seguidores cocinar este plato “con tiempo y mucho amor”. Como una experta, Georgina superó el reto de voltear la tortilla con ayuda de un plato y tras esperar unos instantes más resultó una tortilla perfecta.

© Instagram @georginagio Con gran destreza, 'Gio' superó el reto de voltear la tortilla.

De un momento a otro, motivados seguramente por el exquisito olor que desprendía la tortilla, aparecieron en escena Cristiano Jr. y sus hermanitas Eva y Alana. La modelo comentó que haría otra más pequeña para las pequeñas e incluso mostró como la melliza de Mateo la ayudaba. “Y así es como se hace una tortilla a lo ‘Gio’, espero os ayude”, expresó al despedirse.

© Instagram @georginagio Junior, Eva y Alana fueron atraídos por la preparación de su mamá.

Sus seguidores quieren más recetas

Este video causó furor entre los seguidores de Georgina, pues pocas veces había mostrado su talento como cocinera. Muchos le enviaron felicitaciones por el apetecible resultado de su preparación y otros le pidieron compartir más videos de cocina.

Entre los mensajes destacó el de Ivana Rodríguez, su hermana mayor, quien la elogió y también se dijo entusiasmada por verla nuevamente compartiendo una receta. “¡¡¡Me encanta todo de este vídeo!!! No tiene desperdicio. Tú sí sabes entretener a la gente de dentro y fuera de casa. ¡La energía se lleva en la sangre, cariño! Se nace o no se nace. ¿Cuál va a ser tu próxima receta?”, escribió.