El tierno video que prueba que Mateo y Bella Esmeralda son la mancuerna más linda y hogareña

Más allá de sus exitosas carreras y proyectos, para Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo no hay tesoro más grande que sus hijos. La modelo y el futbolista comparten de vez en cuando en sus redes sociales algunos momentos junto sus retoños, quienes se han convertido ya en unas mini celebridades. Recientemente, la guapa mamá mostró una tierna escena entre hermanos protagonizada por sus pequeños Mateo y Bella Esmeralda desde intimidad de su hogar.

© Instagram @cristiano Bella Esmeralda y Mateo son especialmente unidos.

El pasado 27 de agosto, Georgina publicó en sus historias de Instagram un adorable video de sus hijos, con el cual reafirmó lo mucho que disfruta su papel como mamá. En la imagen se veía a Bella Esmeralda, de dos años, y a Mateo, de 6, recostados en el piso, muy juntitos, viendo atentos el juego de su papá con el Al-Nassr frente al Al Raed.

“Nuestra cita”, escribió ‘Gio’ seguido de un emoji de corazón, mostrándose enternecida. Y es que el video evidenció la linda complicidad que une a sus dos hijos, quienes siempre han sido especialmente unidos. El pequeño, quien es mellizo de Eva, suele ser muy protector con su hermanita y no se despega de ella.

Mateo y Bella Esmeralda, los más lindos y hogareños

Bella, la más pequeña de los cinco hijos de Georgina y Cristiano, se siente muy cómoda junto a su hermanito, quien incluso ya le ha enseñado a jugar futbol de la manera más linda y paciente. "Mateo es muy cariñoso y tiene muchas habilidades para el deporte”, expresaba hace tiempo la modelo en su docuserie Soy Georgina.

Junto a Mateo, Bella muestra sus dotes en el futbol

Aunque ‘Gio’ no agregó muchos detalles en su publicación, aparentemente se encontraba con sus retoños en su casa en Arabia Saudita. Semanas antes, la familia estuvo en de vacaciones en España y también en su refugio favorito en el Mar Rojo.

Además del video, Georgina compartió en sus historias varias hermosas postales familiares: una foto de Bella en brazos de su padre y otra de compras con ella por Riyad. Además de un par de lindas selfies con la Bella y Eva.

© Instagram @georginagio Bella Esmeralda es la adoración de la familia, incluido su papá.

© Instagram @georginagio Georgina Rodríguez compartió lindas selfies junto a dos de sus hijas.

La maternidad, la misión más importante en la vida de Georgina

“Ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida y mi prioridad absoluta”, expresaba ‘Gio’ hace unos meses en entrevista para Vogue México y Latinoamérica. “Cada momento que paso al lado de mi familia es cuando más feliz y realizada me siento, ver a mis hijos crecer felices y compartir los momentos todos juntos en familia es mi mayor bendición, no puedo estar más agradecida a la familia tan maravillosa que hemos formado”, agregaba.

Además, la influencer de raíces argentinas y españolas ha admitido sentirse afortunada por los hijos que le tocaron. “Mis hijos son maravillosos. Queda mal decirlo, pero son los niños perfectos, son los niños soñados”, expresaba en su reality.