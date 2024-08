Georgina Rodríguez marca una 'tarjeta amarilla' al guardarropa de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, pero quizá su sentido de la moda no siempre ha sido el mejor, esto desde la perspectiva de su pareja. En su nueva faceta como influencer, el astro portugués publicó un video en su canal de YouTube en el que 'Gio' aparece calificando algunos de sus looks de hace varios años. El resultado fue de lo más divertido, porque la modelo 'destrozó' el estilo que su pareja tenía hace unos años, reprobando un par de sus atuendos, causando las risas y el asombro del delantero del Al-Nassr.

© @georginagio Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

En su recién inaugurado canal de YouTube, donde ya acumula más de 47.5 millones de seguidores, 'CR7' compartió un video en el que aparece con la madre de sus hijos. Los dos están sentados en un sofá, mientras Cristiano le muestra a 'Gio' una tableta con sus looks. Uno a uno, la también influencer los va analizando y calificando, dejando a Cristiano entre las risas y la incredulidad, pues según él siempre ha tenido un buen estilo.

Uno de los looks que 'Gio' criticó fue uno que usó en 2016, en sus tiempos del Real Madrid. "Yo creo que bien 'macho men'", dijo Cristiano entre risas, pues según él se veía muy bien. Pero 'Gio' tenía otra opinión. El atuendo en cuestión era todo en mezclilla; un par de ripped jeans y una chaqueta con una t-shirt blanca, combinado con un par de sneakers negros con rojo. "Un cinco... Te has cargado tu look y tu belleza, vamos siendo generosa", le dijo Georgina, muy sincera.

© YouTube Georgina Rodríguez reprobó los atuendos de su pareja

Cristiano siguió y le mostró otro atuendo, que desde su punto de vista era "deportivo y clásico". Pero de nueva cuenta, Georgina no estuvo de acuerdo. "Yo le daría un cuatro", señaló directa. La modelo de raíces argentinas y españolas explicó su decisión a un Cristiano que estaba en estado de shock. "Querido, pones una camiseta de algodón con degradado, un pañuelo en la americana, unas zapatillas con detalles.. lo roto del pantalón", agregó la protagonista de la docuserie Soy Georgina.

© YouTube Georgina Rodríguez criticando los looks de Cristiano

Aquí el video titulado 'Georgina califica mis outfits e los últimos 20 años':

Video relacionado

Su video más visto

Al cierre de esta edición, el video del canal de 'CR7' acumula más de un millón de 'me gusta' y casi seis millones de reproducciones a solo unas 10 horas de haber sido publicado. El clip más visto de su canal es, hasta ahora, el video en el que Cristiano muestra a sus hijos menores el 'Golden button' que la plataforma de YouTube le otorgó por el éxito de su canal. Mientras que a algunos influencers les lleva años conseguir esto hito, Cristiano Ronaldo lo logró solo en días.