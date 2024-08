Georgina Rodríguez se despide de su larga melena de una forma muy inusual

Las últimas semanas, Georgina Rodríguez ha compartido con sus seguidores algunos vistazos de sus vacaciones de verano, tanto aquellas que ha disfrutado en familia, como las que ha tenido solo junto a Cristiano Ronaldo. En medio de los paseos por la playa y los chapuzones en el mar, la modelo ha tomado una drástica decisión sobre su apariencia, pues ha decidido despedirse de su larga melena. Sin embargo, este corte de pelo no ha tenido lugar precisamente en un salón de belleza, por lo que los seguidores de ‘Gio’ están algo intrigados.

© Instagram @georginagio Georgina Rodríguezha tenido un verano inolvidable con Cristiano y su familia.

El pasado fin de semana, Georgina tomó su cuenta de Instagram para compartir un video en el que se le veía de pie sobre la arena mientras el viento jugaba con su pelo. Si bien llevaba la melena trenzada, algunos mechones se escapaban. Llevaba puestos unos ajustados shorts color rosa y un top blanco escotado, y el rostro sin una gota de maquillaje.

Para ambientar este post, la modelo usó una versión viral del tema What Was I Made For?, de Billie Eilish, lo que le aportó un toque nostálgico al momento. Sin embargo, seguramente los fans de Georgina en ese momento no imaginaban lo que vendría después, pues simplemente parecía un espontáneo posado en medio de un paseo por la playa en medio del atardecer.

© Instagram @georginagio Georgina se mostró muy bella sin maquillaje antes de cortarse el pelo.

Horas más tarde, ‘Gio’ compartió la continuación de aquel video, sorprendiendo a más de uno. En la imagen se le ve las manos en la cintura y mirando en dirección al mar, mientras alguien le corta, con cierta dificultad, prácticamente la mitad de su trenza. Inmediatamente lanza el pelo al agua y es arrastrado por el oleaje suave. La toma regresa a Georgina para mostrar que su melena quedó mucho más corta y un poco dispareja.

La celebridad de raíces argentinas y españolas no reveló detalles sobre esta inusual forma de cambiarse de look. Algunos pensarían que podría tratarse de algún tipo de ritual o promesa con un especial significado detrás. Es probable que una vez que se cortó el pelo trenzado, haya optado por pulir el corte para darle un mejor acabado, aunque eso habrá de descubrirse en su siguiente aparición en la que muestre su imagen renovada. Sin embargo, eso no significa que se le pueda ver dentro de poco con el pelo largo, pues antes ya ha echado mano de las extensiones.

Aunque ‘Gio’ no especificó en dónde se encontraba, bien pudo tratarse del lugar en el Mar Rojo que se ha convertido el refugio favorito de ella y su familia. Hace apenas unos días, la modelo publicó varias fotos desde ese destino, y no solo se mostraba guapísima, sino también muy feliz junto a sus hijos.

© Instagram @georginagio Georgina Rodríguez recientemente se dejó ver guapa y feliz en su paraíso en el Mar Rojo.

Sus reflexiones más profundas

Más allá del glamour y lujo que la rodea, Georgina es una persona cuyas vivencias, buenas y malas, le han vuelto cada vez más sabia. “Todas las experiencias de tu vida te ayudan a crecer como persona, a tener diferentes puntos de vista, a superar obstáculos”, compartía hace tiempo a Vogue México y Latinoamérica.

“Hasta las peores situaciones que vivimos a lo largo de la vida te enseñan algo positivo, el poder sacar un aprendizaje de los momentos negativos de la vida te hace mucho más fuerte. Poder ver la luz en momentos de adversidad es una de las lecciones de vida más importantes que hay que aprender”, expresaba la modelo, quien hace más de dos años perdió a Ángel, el hermano mellizo de su pequeña Bella Esmeralda.