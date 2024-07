Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo disfrutan 'unos días para papá y mamá' en Mallorca

Nadie goza el verano como Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Tras su estancia en Alemania por la Eurocopa, la pareja disfrutó de unas merecidas vacaciones con sus hijos en el Mar Rojo, uno de sus lugares favoritos desde que se mudaron a Arabia Saudita. Ahora, el futbolista y la modelo han iniciado la fase romántica del estío y qué mejor escenario que Mallorca, en España.

© Instagram @georginagio Georgina Rodríguez ha presumido su cuerpazo en sus vacaciones en Mallorca.

El pasado 30 de julio Georgina compartió en su cuenta de Instagram el primer álbum de su escapada con Cristiano a la famosa isla española. “Unos días para mamá y papá”, escribió, dejando ver que se trataba de un plan sin niños.

En las imágenes se veía a ‘Gio’ luciendo su espectacular figura en un vestido corto y ajustado con un llamativo estampado de postadas de la revista Playboy. La también influencer usó esta prenda ligera sobre su bikini, logrando resaltar al máximo su torneada figura.

© Instagram @georginagio Georgina se ha divertido practicando una novedosa forma de surf.

Georgina y Cristiano disfrutan bajo el sol de Mallorca

Junto al astro portugués, Georgina se bañó en las claras aguas del Mediterráneo, y además practicó una novedosa forma de wakesurf, la cual se practica en una tabla llamada con manubrio llamada wakescoot. La pareja se mostró muy divertida jugando en el mar bajo los intensos rayos del sol.

© Instagram @georginagio Cristiano está teniendo unas merecidas vacaciones tras su esfuerzo en la Eurocopa.

© Instagram @georginagio La modelo ha degustado algunas delicias durante estas vacaciones.

La estrella del reality Soy Georgina (Netflix) mostró también un vistazo de las delicias que ha degustado junto a ‘CR7’ en este viaje sin ningún remordimiento pues, aunque está de vacaciones, no ha dejado de ejercitarse, eso sí, en la cubierta de un lujoso yate.

Georgina se ejercita en medio de sus vacaciones

Las vacaciones con sus amores

El que ahora Georgina y Cristiano estén paseando como ‘solteros’ no significa que no disfruten el tiempo con sus retoños. Días atrás vivieron unas inolvidables vacaciones con Cristiano Jr, Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda en las hermosas playas del Mar Rojo. “Vive una vida de amor”, escribía la modelo de raíces argentinas y española al publicar un carrete de fotos de su aventura familiar.

Después, ‘Gio’ y Cristiano viajaron con sus niños a Portugal, el amado hogar del futbolista. Y estando tan cerca de Mallorca, la pareja no se resistió a una escapada romántica. Sin embargo, no sería de extrañar que la modelo y el futbolista ya estén echando de menos a sus retoños.

© Instagram @georginagio Georgina y Cristiano tuvieron unas inolvidables vacaciones en familia en el Mar Rojo.

“Ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida y mi prioridad absoluta... cada momento que paso al lado de mi familia es cuando más feliz y realizada me siento, ver a mis hijos crecer felices y compartir los momentos todos juntos en familia es mi mayor bendición, no puedo estar más agradecida a la familia tan maravillosa que hemos formado”, confesaba hace unos meses a Vogue México y Latinoamérica.