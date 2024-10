Kate Cassidy, la novia de Liam Payne, comparte un nuevo mensaje y revela que había planes de boda

Un par de días después de que se confirmara el sensible fallecimiento de Liam Payne, su novia Kate Cassidy rompió el silencio para agradecer las muestras de apoyo y expresar su amor hacia el cantante. Ahora, la actriz ha compartido un nuevo mensaje en el que ha admitido tener el corazón roto y también ha revelado que el exintegrante de One Direction tenía la ilusión de que se casaran.

Este 23 de octubre, una semana después del deceso de Liam, Kate publicó en su cuenta de Instagram un carrete de fotos junto al cantante, así como una emotiva declaración sobre la pérdida que aún está tratando de asimilar. “Ni siquiera sé por dónde empezar. Mi corazón está destrozado de maneras que no puedo expresar con palabras”, escribió la actriz, quien hace un par de días fue captada en por primera vez desde la partida del cantante, y lucía un semblante triste.

“Desearía que pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, incluso aunque ahora todo parezca tan oscuro. Trajiste tanta felicidad y positividad a todos: millones de fans, tu familia, amigos y, especialmente, a mí. Eres increíblemente amado”, continuó la actriz en su publicación. “Eras mi mejor amigo, el amor de mi vida, y todos a los que tocabas se sentían tan especiales como yo. Tu energía era contagiosa, iluminaba cada habitación en la que entrabas”.

Kate confesó lo difícil que le ha resultado aceptar el hecho de que ya no tendrá a Liam con ella. “Nada de esto parece real y no puedo asimilar esta nueva realidad de no tenerte aquí. Estoy luchando por descubrir cómo vivir en un mundo sin ti a mi lado. Juntos, pudimos volver a ser niños, siempre encontrando alegría en las cosas más pequeñas”, compartió. “Liam, tenías el alma más amable y el espíritu más divertido. Siento que he perdido la mejor parte de mí. No puedo imaginar un día sin tu risa y tu amor. Trajiste tanta luz a mi vida”, expresó.

Tenían grandes planes juntos

En su declaración, la actriz de 26 años desmintió las versiones de problemas en su relación con Liam por una supuesta infidelidad, pues reveló que había planes de casarse. “Hace unas semanas, nos sentamos afuera en una hermosa tarde manifestando nuestras vidas juntos. Guardo tu nota cerca, aunque me dijiste que no la mirara. Decía: ‘Kate y yo nos casaremos dentro de un año/estaremos comprometidos y juntos para siempre 444’”, contó.

De hecho, entre las fotos que publicó Kate había una en la que se veía la nota, así como otros trozos de papel con dibujos y el número 444, el cual según explicó con una imagen “es la secuencia favorita de los ángeles”.

“Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la manera que habíamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel guardián. Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo a donde quiera que vaya. Siempre tuya, Katelyn”, concluyó su conmovedor mensaje.

Cuando se hizo público el fallecimiento de Liam el pasado 16 de octubre, surgió una confusión entre los fans, pues se reportó que el cantante estaba solo en su habitación y en sus últimas publicaciones se había dejado ver junto a Kate. Sin embargo, después se aclaró que la actriz había decidido regresar sola a Miami, pues no tenía previsto estar tantos días fuera de casa. “Estaba lista para irme. Amo Sudamérica, pero odio quedarme en un lugar por mucho tiempo”, contó en su Instagram.