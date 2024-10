Informe toxicológico de Liam Payne revela nuevos detalles entorno a su partida

A una semana del sensible fallecimiento de Liam Payne, quien perdió la vida al caer de un balcón del Hotel CasaSur, ubicado en el barrio porteño de Palermo, en Buenos Aires, las autoridades argentinas continúan con las investigaciones del caso. En las últimas horas, se dio a conocer el resultado preliminar de la prueba toxicológica que se le practicó al cuerpo del ex integrante de One Direction, examen con el que se confirmó que el cantante habría consumido varias sustancias ilegales antes de morir. Además de estos resultados, se dio a conocer que la familia tendrá que esperar un lapso de, entre 10 a 15 días, para repatriar los restos de Liam a Reino Unido.

El examen toxicológico del fallecido cantante Liam Payne, reveló que consumió varias sustancias prohibidas, entre ellas, una droga recreativa, conocida como "cocaína rosa", una mezcla de metanfetamina, ketamina y éxtasis. Además, se encontraron en su cuerpo, restos de cocaína regular y crack, de acuerdo con información de la agencia de información internacional The Associated Press.

El diario británico The Son publicó que, las autoridades argentinas, creen que dos empleados del hotel en el que se hospedaba, pudieron ser los responsables de venderle las sustancias ilegales al cantante.

Los avances de la investigación

Cabe destacar que este es el resultado de la prueba preliminar, ya que se espera que el informe concluyente se dé a conocer, cuando el resto de la investigación llegue a su fin. En los últimos días, además de esta información, la Fiscalía Nacional Argentina compartió detalles del resultado de la autopsia, que arrojó que, la causa de la muerte, fue un politraumatismo y una hemorragia interna y externa, heridas derivadas de la caída.

Su papá, busca llevarlo a casa

Debido a que, hasta el momento, no se ha podido saber si Liam cayó accidentalmente del balcón o si saltó por voluntad propia, el cuerpo de cantante deberá permanecer en Argentina hasta que concluya la investigación. Desde el pasado 18 de octubre, el padre de Liam, Geoff Payne, llegó al país sudamericano, con la esperanza de repatriar el cuerpo de su hijo a Reino Unido; sin embargo, deberá esperar para poder regresar con su hijo a casa.

Fue el pasado 30 de septiembre cuando Liam Payne llegó a Argentina de la mano de su novia, Kate Cassidy, con quien acudió al concierto que su ex compañero de One Direction, Niall Horan, ofreció en el Movistar Arena, de Buenos Aires, el pasado 2 de octubre. Debido a que la estancia de Liam se prologó, su novia regresó a Estados Unidos dos días antes del deceso del músico, tal como lo habían previsto de manera inicial.