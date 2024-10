La exnovia de Liam Payne revela el último mensaje que el cantante le envió antes de morir

La partida de Liam Payne ha dejado con el corazón roto a todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo y estar cerca de él. Una de esas personas ha sido Danielle Peazer, a quien el cantante conoció durante su paso por X Factor y con quien mantuvo una relación entre 2010 y 2013. Y aunque en su momento la ruptura afectó mucho al exintegrante de One Direction, con el paso del tiempo lograron consolidar una linda y cercana amistad. Algo que quedó en claro en el mensaje de despedida que Danielle le dedicó al artista, en el cual reveló que tuvo contacto con él dos semanas antes de su fallecimiento y que Liam le escribió para felcitarla por la hermosa familia que ha formado al lado de su esposo y su hija.

© Getty Images Liam Payne y Danielle Peazer se volvieron amigos tras su rompimiento

Así lo compartió Danielle a través de su perfil de Instagram, donde dedicó un emotivo homenaje al fallecido artista, a través del cual reveló cómo es que era su relación. "Mientras todos nos estamos tomamos un tiempo para continuar en un mundo sin Liam, es importante recordar que, aunque durante la última década fue adorado por millones de personas como un músico famoso a nivel mundial, también fue hijo y hermano durante más de 30 años, un amigo para muchos y, más recientemente, un tío", se puede leer en las primeras líneas del extenso mensaje que le ha dedicado.

La bailarina e influencer continuó ahora destacando la faceta de padre de Liam, lamentando el hecho de que su hijo, Bear, a quien tuvo durante su relación con Cheryl Cole, crecerá sin su papá. "Su papel más importante, y del que se sentía más orgulloso de entre todos sus impresionsntes éxitos, era el de padre. La idea de que haya un niño que va a crecer sin uno de sus padres es desgarradora e injusta. Para el hijo de Liam, Bear, así como para sus padres y hermanas, os mando todo mi amor, mis pensamientos y mi fortaleza", señaló conmovida.

La despedida de Danielle para Liam View post on Instagram

En su mensaje, Danielle se mostró incrédula ante la partida de su amigo, a pesar de que ella lo acompañó en muchas de sus batallas. "Todavía no me parece real. A pesar de haber sido consciente de tus luchas a lo largo de los años, esperaba y rezaba para que este día nunca llegara. Pero ahora todos nos enfrentamos a la realidad de vivir una vida sin ti. Es común en momentos como este que la gente diga: 'Espero que él supiera lo mucho que me importaba', pero sé que sabías cómo me sentía. Algo que se nos daba muy bien era ser brutalmente honestos con los sentimientos que teníamos el uno por el otro, aunque el otro quisiera escucharlo o no".

Y añadió: "A veces eras mi persona favorita en el mundo entero, pero también podías sacarme de quicio y, probablemente, yo también te molestaba a veces. Fue algo que aprendimos a aceptar el uno del otro a lo largo de 14 años. Podíamos estar en desacuerdo en muchas cosas y aun así cuidarnos el uno al otro en momentos de necesidad y reírnos de nuestras discusiones y malos comportamientos 10 minutos después".

Video Relacionado

Danielle hizo referencia al tiempo en el que compartieron una relación amorosa, la cual dio pie a su cercana amistad tras su ruptura. "Puede que nuestra relación terminara en 2013, pero ese fue solo el comienzo de nuestra historia. Las cosas que vivimos y experimentamos hasta el año pasado podrían describirse como únicas para algunos e incomprendidas por otros, pero creo que en el fondo sabíamos que siempre tendríamos algún tipo de conexión, sin importar a dónde nos llevara nuestra vida por separado".

En su mensaje, Peazer se mostró empática con Liam y todo lo que a lo largo de su vida vivió, especialmente desde que se volvió famoso. "Tardaste un tiempo en descubrir la persona que querías ser para ser más feliz, pero mientras que la mayoría de nosotros pasamos la adolescencia y los 20 años aprendiendo sobre nosotros mismos, tú pasaste esos años dándole al mundo más de lo que necesitabas. Ojalá supieras que siempre fuiste más que suficiente para este mundo sin tener que buscar un papel que desempeñar solo para complacer a los demás", señaló en referencia a los momentos que compartieron juntos.

© Getty Images Liam Payne falleció el pasado 16 de octubre en Buenos Aires, Argentina

El último mensaje que recibió de Liam

Finalmente, Danielle cerró su mensaje revelando que dos semanas antes de morir, Liam se puso en contacto con ella para felicitarla por la linda familia que ha formado al lado de su marido, Sonny Jay, y de su pequeña hija de cinco meses, Mia. "Gracias por enseñarme la importancia de poner límites y que siempre debo proteger mi corazón. Recibir un mensaje tuyo hace un par de semanas expresando tu felicidad por el amor que encontré con Sonny y Mia es algo que guardaré por siempre. Lamento que tu historia no haya terminado de manera diferente y lamento que nunca hayas podido compartir más de tu magia con el mundo. Descansa tranquilo, mi amigo. Con amor, Danielle", concluye.