Los famosos se despiden de Liam Payne con emotivos mensajes

Después de que la noticia del sensible fallecimiento de Liam Payne se confirmó, las redes sociales comenzaron a inundarse de fotos y mensajes dedicados a la memoria del ex integrante de One Direction quien, a lo largo de su carrera artística, rompió fronteras al colaborar con varios artistas de talla internacional que hoy lloran su muerte. Rita Ora, Sofía Reyes, Sebastián Yatra y J Balvin son solo algunos de los famosos que han usado sus redes sociales para lamentar la partida del músico británico quien, con su carisma y talento, logró conquistar no sólo los corazones de sus fans, sino también de los amigos que hizo en el medio del espectáculo.

© IG @sebastianyatra Sebastián Yatra honró la memoria del músico británico con esta imagen juntos.

Sebastián Yatra

De las primeras personalidades en reaccionar a la triste noticia fue Sebastián Yatra quien, a través de su cuenta de Instagram, publicó una especial foto juntos, que acompañó de un mensaje en el que admitió que Liam fue uno de sus ídolos que lo impulsó a seguir su sueño en la música y lo describió como una de sus grandes inspiraciones en el medio: "Esta noticia me deja el corazón triste. Nuestras batallas internas muchas veces son las más grandes. Creo que la empatía es uno de los antídotos que más necesitamos. Liam y su grupo fueron una mis primeras inspiraciones para arriesgarme a entrar este mundo y dejaron su huella en mis composiciones. Lo voy a extrañar. Ojalá encuentres las respuestas que buscabas donde sea que continúe tu existencia y que si esto pasó es porque este último aprendizaje lo vas a encontrar en otro lugar que nosotros aún desconocemos. Por ahora, nos dejas a nosotros aquí con mucho para reflexionar y con mucha música que, de alguna forma siempre te mantendrá en este plano con nosotros", escribió el colombiano.

© IG @ritaora Rita confesó que el tema que grabaron juntos tendrá a partir de hoy un significado muy especial.

Rita Ora

Otra artista que reconoció que la partida de Liam Payne la tenía desolada fue Rita Ora quien, en Instagram, compartió todo un álbum con fotos juntos, captadas en los diferentes momentos que compartieron juntos, pues recordemos que, en el pasado, realizaron una colaboración musical que ahora forma parte del legado que Liam dejó en el mundo de la música: "Estoy devastada. Tenía el alma más amable, nunca lo olvidaré. Me encantó trabajar con él, fue un placer estar cerca de él, dentro y fuera del escenario. Esta trágica noticia me rompe el corazón. Envío mi amor y oraciones a su familia y seres queridos. Nuestra canción For you adquiere ahora un significado completamente nuevo para mí", escribió Rita junto al álbum con las instantáneas más especiales juntos.

© IG @jbalvin En 2018, Liam Payne colaboró con J Balvin en el tema 'Familiar', una de las colaboraciones más famosas del británico.

J Balvin

Otra colaboración que realizó Liam Payne en la música fue con J Balvin, quien también usó su cuenta de Instagram para recordó su amistad con el músico británico: "Descansa en paz", fue la frase que escribió el colombiano sobre la imagen en la que vemos a los dos muy sonrientes pasando tiempo juntos. En 2018, durante la visita de Liam a México, contó en entrevista para el programa Hoy, lo importante que fue para él grabar con el reguetonero el tema Familiar: "Es fantástico, estoy muy orgulloso de su éxito, verlo cantar fue maravilloso, es un hombre muy ocupado, tiene muchos conciertos, su disco fue Álbum del Año, ha hecho mucho por el reguetón y por la música latina", dijo en aquella ocasión el ex integrante de One Direction.

© Getty Images Sofía Reyes recordó lo importante que fue en su carrera su colaboración con Liam, quien siempre la apoyó.

Sofía Reyes

También a través de Instagram, la cantante mexicana Sofía Reyes le dedicó un emotivo mensaje en el que destacó lo importante que fue Liam en sus inicios musicales: "Quiero compartir este momento con Liam, porque en verdad, para mí fue uno de los highlights de mi vida. De mi carrera y él me lo regaló. Cantar en Madrid a lado de un artista que yo crecí admirando tanto, fue un sueño cumplido que, hasta el día de hoy se siente irreal. Él fue conmigo siempre una hermosa persona y me duele mucho que se haya ido tan pronto. En verdad estoy en shock. Dios lo acompaña desde el cielo y le mando todo el amor y fuerza a la familia. Siempre en nuestros corazones Liam", se lee en el feed de la cantante donde compartió un clip de aquel entrañable momento que compartieron en España, en 2018.

Video relacionado

Anne Twist, mamá de Harry Styles

Aunque, hasta el momento, ningún miembro de One Direction ha reaccionado a la noticia de la partida de Liam, Anne Twist, mamá de Harry Styles, reaccionó a la triste noticia a través de redes sociales donde compartió la imagen de un corazón roto, en un fondo negro: "Es solo un chico...", fue la frase que escribió en la descripción.

© IG @charlieputh Charlie Puth usó su cuenta de Instagram para honrar la memoria de su ídolo, con quien tuvo la fortuna de colaborar.

Charlie Puth

Con la partida de Liam, quedó al descubierto la generosidad que mostró con talentos emergentes que lo recuerda como uno de los primeros famosos en tenderle la mano, como en el caso del músico estadounidense, Charlie Puth, quien escribió en su cuenta de Instagram, junto a varios momentos que compartió con el ex One Direction: "Estoy en shock. Liam siempre muy amable conmigo. Fue uno de los primeros artistas importantes con los que trabajé, no puedo creer que se haya ido. Estoy tan triste ahora mismo. Descanse en paz".

© Getty Images Liam Payne murió la tarde de este 16 de octubre en el barrio porteño de Palermo, en Buenos Aires, Argentina.

Paris Hilton

Conmovida por la noticia de la partida de Liam Payne, Paris Hilton reaccionó en su cuenta de X con un emotivo mensaje con el que despidió a su amigo: "Es muy triste escuchar la noticia del fallecimiento de Liam Payne. Mi amor y condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz amigo", escribió la DJ en esta red social.

© IG @zedd El DJ alemán, Zedd, también despidió a amigo en redes sociales con varias imágenes juntos.

Zedd

Otro artista con el que colaboró Liam, en 2017, con el tema Get Low, fue el DJ Zedd quien usó su cuenta de Instagram para compartir un álbum de imágenes con los recuerdos más especiales juntos: "Rip Liam. No puedo creer que esto sea real... absolutamente desgarrador", escribió el artista sobre la partida de su amigo.

© IG @steveaoki El DJ Steve Aoki también despidió a su amigo con un entrañable texto y varias fotos juntos.

Steve Aoki

El reconocido DJ Steve Aoki también usó su cuenta de Instagram para honrar la memoria de su amigo con quien, a tenor de las imágenes que compartió, eran muy cercanos: "Te extrañaré querido amigo. Es tan difícil escribir esto. No tiene sentido, no puedo creer que te hayas ido hermano. Tuvimos tantos recuerdos increíble juntos dentro y fuera del escenario. Una verdadera leyenda y el alma más amable con un corazón de oro. Te extrañaré hermano", se lee en perfil del músico.