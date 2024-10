Sofía Reyes recuerda la ocasión que cantó con Liam Payne: 'Él fue conmigo siempre una hermosa persona'

El inesperado fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, ha consternado al mundo del entretenimiento así como a sus millones de seguidores, quienes crecieron cantando las canciones de la extinta banda británica. Famosas como Sofía Reyes se han pronunciado al respecto, lamentando el deceso del ex One Direction. Además de expresar su sentir, la cantante recordó la ocasión en la que compartieron el escenario, asegurando que ese momento fue uno de los mejores momentos de su vida personal y profesional.

© Getty Images Liam Payne falleció a los 31 años en Buenos Aires, Argentina

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2.5 millones de seguidores, la intérprete de raíces mexicanas compartió una foto y un video de la vez que actuaron juntos en Madrid. Esa vez, los cantantes se encontraron para interpretar For You en 2018 en el marco del concierto Los40 Primavera Pop.

Sofía Reyes compartió el escenario con Liam Payne en 2018 View post on Instagram

"Quiero compartir este momento con Liam porque en verdad para mí fue uno de los highlights de mi vida, de mi carrera y él me lo regaló. Cantar en Madrid a lado de un artista que yo crecí admirando tanto fue un sueño cumplido que hasta el día de hoy se siente irreal", se lee en el mensaje de Sofía. "Él fue conmigo siempre una hermosa persona y me duele mucho que se haya ido tan pronto. En verdad estoy en shock". La intérprete de Mal de amores envió sus condolencias a la familia de Payne. "Dios lo acompaña desde el cielo y le mando todo el amor y fuerza a su familia. Siempre en nuestros corazones Liam".

© NurPhoto Sofía Reyes y Liam Payne en LOS40 Primavera Pop en el Sports Palace de Madrid, el 4 de mayo de 2018

Madre de Harry Styles lamenta la muerte de Liam Payne

Los fans de Sofía Reyes comentaron su post, asegurando que el deceso de Liam Payne era una gran herida para todos, pues marcó a toda una generación, acumulando seguidores alrededor del mundo. "Todos estamos en shock fue parte de nuestra adolescencia", "Esto dolerá toda la vida", "Sofi es muy triste para todos, a todos nos toca el alma este momento", "Mi corazón está roto", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron debajo de su post.

© Getty Images Liam Payne

¿Qué le sucedió a Liam Payne?

El cantante y compositor de 31 años fue encontrado sin vida luego de que, según informes locales, cayera desde el tercer piso de un hotel ubicado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con los reportes, los servicios de emergencia acudieron al llamado del personal del hotel, quienes reportaron que había un hombre de mediana edad en una conducta agresiva, y supuestamente, bajo las influencias de alguna sustancia.

Al llegar al lugar el personal policial de la Comisaria 14B y el titular del el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti, confirmaron el fallecimiento del cantante, asegurando que sufrió "lesiones gravísimas" a causa de la caída. De acuerdo con la necropsia realizada al intérprete, este falleció a causa de un politraumatismo, así como de una hemorragia interna y externa.