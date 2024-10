¿Por qué el padre de Liam Payne no ha podido llevar los restos de su hijo de vuelta a casa?

La familia de Liam Payne no solo tiene que lidiar con la pena del deceso del joven cantante; ahora se enfrentan a una serie de obstáculos fuera de su alcance que les impediría trasladar los restos de Payne de vuelta a casa para sus funerales en su natal Wolverhampton. Geoff Payne, padre del fallecido intérprete llegó a Argentina el pasado viernes 18 de octubre para repatriar el cuerpo de su hijo y llevarlo a Inglaterra.

Se ha reportado que Liam Payne no pasaba por un buen momento profesional.

¿Cuánto tiempo tardarán los restos en ser repatriados?

Sin embargo, esto no será una tarea sencilla. A pesar de que se han tratado de agilizar los trámites, medios locales han reportado que la repatriación del cuerpo del ex One Direction podría demorar entre 10 y 15 días, debido a las investigaciones que se están llevando a cabo.

El portal inglés Daily Record indica que los funerales de Payne podrían llevarse a cabo en el mes de noviembre, mientras la investigación de los hechos está en curso.

¿Qué se halló en el cuerpo de Liam Payne?

De acuerdo con el reporte toxicológico realizado al cuerpo, en este se hallaron restos de sustancias prohibidas. Associated Press retomó los informes iniciales, los cuales indicaron que se hallaron "indicios de exposición a la cocaína". La agencia citó a un funcionario que habló bajo la condición de tener su identidad en el anonimato, pues no estaba autorizado a revelar detalles sobre los exámenes practicados a Payne.

En tanto, TMZ reveló que, de acuerdo a los resultados, Payne tenía diferentes sustancias en su cuerpo; le fueron encontrados éxtasis, crack, ketamina y una mezcla de sustancias conocida como "cocaína rosa".

Poco antes de su deceso, Liam Payne habría sido despedido de su sello discográfico.

Durante su visita a Buenos Aires, Geoff ha sido fotografiado en reuniones con el fiscal que investiga el caso, así como en la morgue de la ciudad donde están los restos del músico de 31 años. Además de esto, se sabe que visitó la habitación del tercer piso en el Hotel CasaSur, en el barrio de Palermo, lugar en el que Liam Payne falleció.

El padre de Liam artista se tomó un tiempo para recorrer el altar que las fans de su hijo han improvisado a las afueras del hotel donde falleció

La tragedia

Fue el pasado 16 de octubre cuando sucedió la tragedia. Por la tarde, un empleado del hotel llamó a los servicios de emergencia solicitando apoyo, pues había un huésped fuera de sí que parecía estar bajo los influjos de alguna sustancia. En la llamada, la cual ha sido filtrada a los medios, el encargado indicó que temía por la vida de la persona involucrada, ya que estaba en una habitación con un balcón.

A pesar de la llamada de auxilio del encargado del hotel, nada se pudo hacer pues poco después, se dio la tragedia y se halló el cuerpo de Liam en uno de los patios interiores; cayó desde un tercer piso.

La Fiscalía Nacional confirmó, gracias a los resultados preliminares de la autopsia que Payne falleció a causa de "politraumatismos" y "una hemorragia interna y externa" derivadas de la caída. Hasta el momento, no se ha podido esclarecer si Liam cayó del balcón o si saltó por voluntad propia.