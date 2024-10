Cheryl Cole, mamá del hijo de Liam Payne, reacciona al deceso del cantante

Los fans de Liam Payne aún continúan en un shock indescriptible por la inesperada muerte del cantante. Sus seres queridos y amigos más cercanos, como los exintegrantes de One Direction, están devastados por la tragedia, sucedida apenas hace un par de días, cuando Liam, de 31 años cayó de un tercer piso en un hotel en Buenos Aires, Argentina. En medio de los conmovedores mensajes, ha surgido el de su expareja y madre de su hijo, la también intérprete Cheryl Cole, quien, a través de sus redes sociales le dedicó unas palabras de despedida, además de expresar su sentir ante tan profundo dolor.

© Variety Liam Payne y Cheryl Cole estuvieron juntos por dos años

En su cuenta de Instagram, Cheryl, quien compartía a Bear, de siete años, con el fallecido intérprete, le dedicó un profundo mensaje acompañado por una entrañable fotografía a blanco y negro en la que Liam aparece en su faceta como padre. Además de sus palabras de despedida para el hombre con el que alguna vez compartió su vida, Cheryl hizo una petición a aquellos medios que están difundiendo videos, fotos y audios acerca del deceso.

"Mientras trato de navegar este evento trascendental y e intento superar mi propia pena en este momento indescriptiblemente doloroso, me gustaría recordarles a todos que hemos perdido a un ser humano", escribió Cole, de 41 años. "Liam no sólo era una estrella del pop y una celebridad, era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y un padre de nuestro hijo de 7 años. Un hijo que ahora tiene que afrontar la realidad de no volver a ver a su padre", se lee en el mensaje.

La petición especial de Cheryl

"Lo que más está conflictuando a mi espíritu es que un día Bear tendrá acceso a los aborrecibles reportes y la explotación de los medios que hemos visto en los últimos dos días. Me está rompiendo el corazón que no podré protegerlo de todo esto en el futuro".

"Les ruego por favor que consideren qué utilidad tienen algunos de estos informes, además de causar más daño a todos los que se quedaron atrás y están recogiendo los pedazos. Antes de dejar comentarios o hacer videos, pregúntense si les gustaría que sus propios hijos o familiares los leyeran. Por favor, denle a Liam la poca dignidad que le queda después de su muerte para que pueda descansar en paz por fin".

Su historia juntos

Payne y Cole salieron por dos años, de 2016 a 2018, luego de conocerse inicialmente en 2008, cuando Payne estaba como concursante de The X Factor UK. En ese entonces, Cole — quien era integrante de la banda Girls Aloud — formaba parte del jurado del programa. Payne volvió a dicho show dos años después cuando Simon Cowell integró la boy band One Direction, junto con Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson.

© Dave Benett Cheryl Cole y Liam Payne juntos en 2018

Pese a la diferencia de edades— ella era mayor que él por 10 años— la relación prosperó y en 2017 le dieron la bienvenida a su hijo, Bear. Un año después, la pareja se separó pero siguieron compartiendo la crianza de su hijo.

© Mark Robert Milan Liam Payne y juntos en un evento en 2016, mientras ella estaba embarazada de Bear

En mayo de 2022, en el podcast de Logan Paul el cantante habló sobre su faceta como padre y elogió a su ex. "Ella es la mejor mamá del mundo. No podría pedir a alguien mejor" dijo. "Puedo llevar a mi hijo a la escuela una o dos veces por semana y es lo mejor. La relación que tenemos ahora como amigos solo ha crecido más. Rompimos por una razón y ahora ella me da total autonomía de mi vida y de hacer lo que hago y sé que (Bear) se ocupa de ello. Él es lo único que le importa y no podría pedir más. Viven como a tres minutos de mi casa", indicó.