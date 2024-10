Niall Horan, el último 'One Direction' en ver con vida a Liam Payne, está devastado

Después de que One Direction lamentó el sensible fallecimiento de Liam Payne, a través de un comunicado firmado por todos, de manera individual, Louis Tomlinson, Harry Styles y Zayn Malik le dedicaran conmovedores mensajes de despedida en sus redes sociales, el público estaba a la espera de la reacción de Niall Horan con quien, hace apenas unos días, Liam protagonizó un emotivo encuentro en el Movistar Arena, de Buenos Aires, donde Niall se presentó. Siguiendo los pasos de sus ex compañeros, Horan rompió el silencio y le dedico en redes sociales, la que se ha convertido en la despedida más tristes, debido a que fue el último de los miembros de la agrupación que vio con vida a Payne.

© IG @naillhoran Con esta imagen, Naill despidió en redes a su amigo Liam Payne.

El adiós más difícil

Como el resto de los ex integrantes de la banda británica, Naill desempolvó una foto junto a Liam, de sus días en One Direction, para dedicarle una emotiva despedida que tocó el corazón de varias fans: "Estoy absolutamente destrozado por el fallecimiento de mi maravilloso amigo, Liam. Parece que no es real. Liam tenía una energía para la vida y una pasión por el trabajo que era contagiosa. Eras el más brillante y siempre había que todos se sintieran felices y seguros. Todas las risas que hemos tenido a lo largo de los años, a veces sobre las cosas más simples, me vienen a la mente a través de la tristeza", se lee en la primera parte de su mensaje

Naill continuó haciendo referencia al último abrazo que le dio a Liam, quien cantó y coreo sus canciones, en el concierto que ofreció en Argentina hace unos días: "Pudimos vivir juntos nuestros sueños más locos y guardaré para siempre cada momento que pasamos juntos. El vínculo y la amistad que tenía no se dan menudo en la vida. Me siento muy afortunado de haberle podido ver recientemente. Lamentablemente, no sabía que después de despedirme y abrazarle esa noche, le estaría diciendo adiós para siempre. Es desgarrador. Mi amor y mis condolencias para Geoff, Karen, Ruth, Nicola y, por supuesto, a su hijo Bear. Gracias por todo, Payno. Te quiero, hermano", publicó el cantante.

© Getty Images El pasado 2 de octubre, Liam Payne sorprendió a Naill Horan en el concierto que ofreció en Buenos Aires.

Su reaparición tras la partida de Liam

Tras compartir su conmovedora despedida, Naill fue captado, por primera vez tras la muerte de Liam, en las calles de Londres. Las imágenes, que le han dado la vuelta al mundo, lo muestran a Horan con gafas oscuras, accesorio que impidió que su semblante fuera captado al completo.

Naill es el primer ex integrante de la banda que ha sido visto, tras el duro golpe que la familia de One Diretion sufrió con la trágica muerte de Liam, quien perdió la vida tras caer del balcón de su habitación, ubicado en el tercer piso del Hotel Casa Sur, ubicado en el barrio porteño de Palermo, en Argentina.

© Getty Images El cantante reconoció que nunca imaginó que ese abrazo que le dio a Liam hace unos días, iba a ser el último.

El pasado 30 de septiembre, Liam Payne y su novia, Kate Cassidy, arribaron a Argentina para disfrutar de unos días en el cono sur; sin embargo, la estadía del cantante se prologó por más de dos semanas, tiempo en el que tuvo la oportunidad de realizar varias actividades, como acudir al concierto de Niall Horan en aquella localidad, el pasado 2 de octubre.

La presencia de Payne en el show de su amigo no pasó desapercibida y varios usuarios de internet compartieron fotos y videos de Liam disfrutando de esta presentación en la que se le vio muy sonriente y amable con los fans.