La novia de Liam Payne rompe el silencio: 'Seguiré amándote por el resto de mi vida'

A un par de días de que se diera a conocer la noticia del sensible fallecimiento de Liam Payne, Kate Cassidy, su novia desde hace más de dos años, rompió el silencio en redes sociales y reapareció con un mensaje dedicado a su 'ángel', como describió al ex integrante de One Direction. La joven influencer agradeció las muestras de cariño que le han hecho llegar y pidió respeto para vivir su duelo en privado. Recordemos que Kate llegó con Liam a Argentina, el pasado 30 de septiembre; sin embargo, tras los deseos del cantante de prolongar su estancia en Buenos Aires, la estadounidense decidió regresar a Estados Unidos sólo dos días antes de la inesperada partida de su novio.

© IG @kateecass La influncer reapareció en redes sociales para lamentar la partida de su 'ángel', Liam Payne.

Una amor eterno

La novia de Liam utilizó una historia en Instagram para lamentar la partida del cantante: "Gracias por todas sus amables palabras y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida. Nada de los últimos días me ha parecido real. Te pido y oro para que me des la gracia y el espacio para atravesar esto en privado", se lee en la primera parte de este texto que acompañó del número 444 y un emoji de corazón.

En otra parte del mensaje, Cassidy se refirió a su novio, a quien le prometió amor eterno: "Liam, mi ángel. Eres todo. Quiero que sepas que te amaba incondicional y completamente. Seguiré amándote por el resto de mi vida". La influencer se tomó su tiempo para reaccionar a la muerte de su novio, debido a que fue una de las últimas personas que lo vio con vida, incluso, minutos antes de su muerte, Payne compartió fotos y videos junto a Kate, correspondientes a días pasados, en los que se veían juntos disfrutando en Argentina.

© IG @kateecass La influencer pidió respeto por el momento que está atravesando.

¿Por qué regresó a Miami?

Cuando se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Liam causó confusión el hecho de que, en los primeros reportes, se decía que el cantante estaba solo en su habitación, debido a que, en sus últimas publicaciones, estaba acompañado de su novia. Esta incógnita se despejó cuando los seguidores de Cassidy dieron a conocer que la influencer les contó que había decidido regresar a Miami, debido a que no planeaba estar tantos días fuera de casa: "Estaba lista para irme. Amo Sudamérica, pero odio quedarme en un lugar por mucho tiempo", contó en una historia.

© @kateecass Kate y Liam comenzaron a salir en octubre de 2022.

Su historia de amor

Kate y Liam comenzaron a salir en octubre de 2022, cuando se dejaron ver juntos en una fiesta de Halloween a la que acudieron disfrazados como Pamela Anderson y Tommy Lee, un mes después, la influencer confirmó su romance y desde entonces se volvieron inseparables. Hace unos meses, Kate salió en defensa de Liam, luego de que algunos cibernautas lo comenzaran a atacar por un supuesto comentario que le hizo a su novia sobre su estilo, en aquella ocasión, Cassidy aseguró que todo se trató de una broma y que Payne respetaba su forma de vestir.