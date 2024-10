Justin Bieber rinde homenaje a Liam Payne a unos días de su partida

Hace unos días, la noticia del fallecimiento de Liam Payne sacudió a la industria del entretenimiento. Numerosas celebridades salieron a expresar sus condolencias por el triste deceso del cantante de 31 años, famoso por haber sido parte de la exitosa boyband One Direction. Ahora, ha sido Justin Bieber quien ha reaccionado al lamentable desenlace del británico, dejando atrás aquella supuesta rivalidad que se les atribuyó.

© Getty Images Liam Payne falleció el pasado 16 de octubre a los 31 años.

El pasado 21 de octubre, cinco días después de la muerte de Liam, Justin tomó sus historias de Instagram para rendirle homenaje al fallecido cantante. “Descansa en paz, Liam”, se lee en el video que le canadiense publicó, el cual fue retomado de la cuenta @xorainbowlouis como un homenaje a Payne.

© Instagram @justinbieber Justin Bieber retomó un video en homenaje a Liam Payne.

En las imágenes se aprecian los numerosos tributos que los fans colocaron en honor al cantante: flores, cartas, fotos, globos, dibujos y más. También se ve a una multitud reunida con un semblante triste, aparentemente recordando a su ídolo.

© Instagram @justinbieber Muchos fans de Liam Payne expresaron su cariño al cantante con tributos en su honor.

“Solo recuerda: tienes derecho a llorar como fan. Tienes derecho a amar a alguien que nunca has conocido”, se escucha en voz en off en el videoclip. “Se te permite admirar a alguien por su arte. Se te permite llorar, romperte, sentir que una parte de ti se ha ido”, agrega el audio, atribuido al autor Joey Kidney.

Liam murió al caer varios pisos desde el Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina. Un informe preliminar de la autopsia reveló que el cantante murió por múltiples heridas y “hemorragias internas y externas”. Le sobrevive su hijo Bear Grey, de 7 años, fruto de su extinta relación con la cantante Cheryl.

La pasada rivalidad de Liam y Justin

Años atrás hubo ciertas tensiones en la relación de Liam y Justin, al parecer derivadas de la comparación que una fan hizo entre ellos durante una transmisión en vivo en Instagram. El británico no tomó bien que lo equipararan con Bieber, y reaccionó con algunos comentarios en tono de burla hacia su colega.

© Getty Images Liam Payne falleció el pasado 15 de octubre en Buenos Aires, Argentina

“Yo estaba como: ‘Bueno, lo único entre él y yo es que no me han arrestado’”, dijo Liam en 2022 en el podcast de Logan Paul al recordar sus roces con Bieber, señalando que nunca tuvo la intención de ofender al intérprete de Yummy. “Eso desató algunos problemas”, admitió.

Sin embargo, estas rencillas quedaron atrás, pues Liam y Justin se sentaron a hablar y arreglaron todas sus diferencias. Así lo contó Payne en el mismo podcast, admitiendo que tras el acercamiento ambos descubrieron que tenían muchas cosas en común.

© Getty Images Justin y Liam resolvieron sus diferencias.

“Él había crecido como persona en ese momento y me senté con él y tuve esa conversación y le dije, 'Amigo, siempre he sentido algo por ti'. Le dije: ‘Eres el número uno’”, contó Liam en aquel momento, refiriéndose al hecho de que, como solista, Justin había tenido que lidiar solo con la fama juvenil. “Hecho todas las cosas que tú has hecho y nunca me han descubierto por ninguna de ellas... Creo que en nuestra situación todos sufrimos la misma enfermedad”, recordó. Payne afirmó que la respuesta de Bieber fue: “Hermano, eso me dio escalofríos”, y contó que a partir de ese momento se hicieron amigos.