Paulina Mercado anuncia su retiro temporal por motivos de salud

Después de 15 días de convalecencia en casa, esta mañana, Paulina Mercado reapareció en el foro de Sale el sol. En medio de la emoción que provocó su regreso al programa, tras la operación a la que se sometió para retirarle el tumor que le fue detectado en el cuello, la conductora dio a conocer que se tomará un descanso para recuperar 100% su salud. La conductora explicó que, por recomendación médica, no puede hablar fuerte, debido a que, al momento de la cirugía, sus cuerdas vocales resultaron afectadas, razón por la que deberá guardar silencio y enfocarse en las terapias para recobrar la voz. A pesar de que la intervención fue un éxito y, el tumor resultó benigno, seguirá con su recuperación en casa.

Su reaparición en 'Sale el sol'

La presentadora sorprendió al público del programa al aparecer a cuadro; sin embargo, según explicó, visitó el foro sólo para dar a conocer su decisión de darse una pausa en el terreno profesional: "Me detectan este tumor hace un mes, fue rápida la intervención, me operaron el 30 de septiembre, afortunadamente, el tumor fue benigno, estoy muy agradecida con la vida, también por la lección. Lamentablemente, fue muy grande y al sacarlo, mis cuerdas vocales salieron un poquito afectadas, una está flojita, entonces, es un silencio que tengo que hacer en este momento, para escuche, para ver qué tengo dentro, para ver qué dice mi interior, estoy en ejercicios, estoy en terapia, echándole muchas ganas, para poder hablar y expresar lo que tengo que decir que es: 'Gracias, a Dios, al universo, a la vida, a mi casa Imagen, a los jefes'", dijo.

A pesar de que no puede hablar en voz alta, Paulina explicó que no siente malestares físicos: "La verdad no me duele nada, tengo que hablar, pero tengo qué hablar muy bajito, porque si levanto la voz ahí sí me hace daño". Aunque el médico le pidió no hablar mucho, hizo una excepción por la audiencia del programa: "Me porté mal nada más este día, porque para mí era muy importante conectar con ustedes y con la gente que está en casa, que me ha acompañado aquí durante casi 8 años. Vengo a decirles que necesito tomarme un tiempo más, pero voy a estar conectada de alguna manera con ustedes, quiero prepararme y hacer mis terapias", aseguró.

Una pausa forzada

Debido a que, hace unos días que anunció que le detectaron el tumor, había peligro de que fuera cancerígeno, puntualizó que no es así: "Esta batalla está totalmente ganada y sobre todo, la batalla del corazón y la mente, porque hoy veo la vida totalmente distinta". Aprovechó este espacio para agradecer las muestras de cariño de sus compañeros de trabajo: "El apoyo que he recibido de todos ustedes me conmueve muchísimo". A través de su cuenta de Instagram, también dio a conocer la noticia: "La vida me pone una pausa forzada. Abrazo el proceso para lograr, con mucho cuidado, escuchar esa voz interior, esa voz sabia que en muchas ocasiones descuido tanto", se lee en su feed de Instagram.

En este mensaje, además de agradecer a la televisora, la conductora le dedicó unas palabras a su novio, Juan Soler, quien, ha sido su principal apoyo en la enfermedad: "Gracias a mi amado Juan Soler, sin ti, nada sería igual. Iluminas mi vida, me haces mejor ser humano, eres mi motor". Mercado también hizo mención aparte de sus hijos y a sus hermanas: "Son mis grandes maestros y mi impulso, el amor más puro, mi amor incondicional. Gracias a mis hermanas adoradas Susana y Gabriela, su solidaridad eterna es el sinónimo de generosidad. Gracias a los extraordinarios doctores que me atendieron con tanto amor. Gracias a mis amigos y a todos ustedes por acompañarme en esta aventura", finalizó.