Paulina Mercado comparte detalles de la terapia de voz que realiza en su recuperación

Han pasado 10 días desde que Paulina Mercado se sometió a una cirugía en el cuello para retirarle un tumor cancerígeno, que le fue detectado hace poco, y la recuperación de la conductora va viento en popa. Después de anunciar que la cirugía fue todo un éxito y que está limpia, está concentrada en la terapia y los ejercicios que le recomendó el doctor para poder hablar mejor. Debido a que la intervención quirúrgica fue muy cerca de las cuerdas vocales, su voz se ha visto afectada; sin embargo, esta condición mejorará con los días, según le ha explicado a sus seguidores, a quienes les compartió un poco de este tratamiento que está llevando para recuperar el tono natural de su voz.

© IG: @paulinamercado007 La conductora de 'Sale el sol' compartió los ejercicios que realiza para recuperar la voz.

La terapia en el hospital y en casa

A través de su cuenta de Instagram, Paulina Mercado compartió algunos pormenores de su recuperación, como los dispositivos que usan en uno de sus tratamiento que ha sido una sorpresa para ella: "No me imaginaba lo que se hace en una terapia de voz", escribió la presentadora junto a una imagen de su cuello monitoreado: "Te ponen este aparato y debes repetir muy bajito ciertas palabras, por ejemplo: 'mmmmmooooommmmm'. ¡Voy increíble!", escribió sobre una imagen donde deja ver cómo se realiza.

Además del trabajo en el hospital, en casa, Paulina también está haciendo varios ejercicios para recuperar la voz. Según explicó, de tarea, tiene que hacer varios ejercicios, sobre todo uno que consiste en soplar a través de un popote, en un vaso con agua: "Tengo que hacer esta terapia para hablar mejor", se le escucha decir en una de sus historias, en la que la vemos hacer este ejercicio que tiene como objetivo una pronta evolución en su salud: "La disciplina es el puente entre las metas y el logro", escribió sobre un clip en el que la vemos muy aplicada.

© IG @paulinamercado007 Paulina Mercado compartió esta imagen de cómo monitorean su voz en la terapia

Durante su convalecencia, la conductora se ha mantenido muy cercana a su comunidad virtual a través de Instagram. Hace unos días, lea confesó a sus seguidores que, lo que más trabajo le ha costado es guardar silencio, debido a que el doctor le recomendó que hablara lo menos posibles: "Soy de lo peor. He tenido que trabajar muchísimas cosas en este proceso y una de las cosas que tengo que trabajar es estarme quieta, estar en paz y escuchar a mi voz interna para ver qué me está diciendo, pero me está costando mucho trabajo, también esta necesidad de querer hablar al 100%, pero prometo estar muy calladita", prometió.

© @paulinamercado007 En medio de su convalecencia, Paulina Mercado sorprendió a Juan Soler con un romántico detalles

El amor, su mejor medicina

En ese sentido, lo que más le ha costado en casa, es comunicarse con su novio, Juan Soler, quien hace unas horas compartió un divertido video en el que confesó algunas dificultades que se les han presentado: "Les voy a contar una anécdota que nos acaba de suceder, me dice Paulina: 'Dame un segundo', porque vamos a grabar un video, pero cómo lo está diciendo ahora muy bajito... por otro lado yo estoy sordo", comentó entre risas el actor, mientras Paulina comentó: "Es sordo, ¿cómo nos vamos a comunicar?, estoy preocupada de verdad", dijo entre risas.

A pesar de estar en plena recuperación, Paulina ha sabido cómo expresarle a Juan Soler su amor, así lo confesó el argentino quien le presumió a sus seguidores cómo lo recibe la conductora de Sale el sol cuando regresa del teatro, donde presenta con Héctor Suárez Gomís la puesta Buenos muchachos. Para resolver los problemas de comunicación, Mercado optó por los recaditos: "Te extraño mucho. Te amo", fue el mensaje que le dejó junto a su cena y una flor: "El amor tiene muchas formas de expresarse. Amo cómo lo expresamos nosotros", escribió Juan Soler haciendo referencia al romántico detalle de su novia.