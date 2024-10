Paulina Mercado reaparece junto a Juan Soler tras la cirugía en la que le extirparon un tumor

Hace unos días, Paulina Mercado abrió su corazón al público de Sale el Sol, programa del que es conductora, para compartir que se sometería a una cirugía en la que le extirparían un tumor cancerigeno que le había sido detectado a la altura del cuello durante una revisión de rutina. Serena, la presentadora reveló que si bien, la cirugía era un poco complicada, ella estaba confiada en que las cosas saldrían de la mejor manera para ella, por lo que se puso en manos de sus médicos. Por fortuna, las cosas salieron tal y como ella lo esperaba, por lo que ya se recupera en casa al lado de su familia y de su amado novio, el actor Juan Soler, quien ha sido su mayor fortaleza a lo largo de los últimos días. Precisamente la presentadora ha reaparecido al lado de su guapo novio en redes sociales, dejándose ver en un instante de lo más especial, en medio de su recuperación, pero con muy buen ánimo y siendo consentida por Juan.

Paulina Mercado ha dejado en claro que se encuentra bien tras su cirugía

A través de su perfil de Instagram, Paulina compartió un video en el que se le puede observar con una actitud sumamente positiva y al lado de Juan, disfrutando de un delicioso desayuno la puro estilo argentino, y visiblemente recuperada, eso sí, hablando con cierta dificultad y con un parche quirúrgico a la altura de la garganta. "Un cachito de sábado… Nos encanta el pan tostado con miel y queso… ¿Cuál es tu antojo mañanero?", preguntó Mercado a sus seguidores.

Paulina Mercado reaparece tras su cirugía

En el video se puede ver a Paulina de lo más cariñosa con Juan, a quien cuestiona sobre el desayuno perfecto para un argentino. "Ahí les va lo que los argentinos desayunan por la mañana... pláticales qué es", dijo la conductora, a lo que su novio responde: "Pan tostado con miel y con queso, acá en México le dicen panela, que es un queso muy rico con muy poca grasa, y mate", expresó el intérprete.

¿Cómo se encuentra tras su cirugía?

Un día después de su cirugía, Paulina Mercado reapareció en el matutino de Imagen Televisión, a través de un video grabado, en el que habló de su cirugía y de su estado de salud. “Les cuento que la operación fue todo un éxito, me fue increíble, el tumor estaba un poco grandecito, pero ¿qué creen? Lo quitaron absolutamente todo porque estaba encapsulado, así que ya no tengo nada en el cuerpo, absolutamente nada", dijo conmovida.

La presentadora reveló que, gracias a la detección oportuna y al rápido actuar de sus médicos, la situación no pasó a mayores y no hubo mayores repercusiones a su salud. "Afortunadamente no pasó a la tiroides, no pasó a los ganglios, no pasó a la tráquea, fue súper a tiempo. Nada más me quitaron, entiendo que está la tiroides y cuatro paratiroides, que son cuatro glandulitas, me quitaron solamente una…”, detalló.