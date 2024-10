Paulina Mercado revela que tiene cáncer: 'Estoy encontrándole un siginificado lindo'

Con el corazón repleto de esperanza y con la confianza puesta en sus médicos, Paulina Mercado se enfretará a una complicada cirugía en la que se le extirpará un tumor cancerígeno que le fue detectado hace unas semanas a la altura del cuello. Así lo compartió la presentadora durante una entrevista que concedió al programa Sale el Sol, en el que sincera, reveló cómo fue que se dio su diagnósticon, así como los procedimientos a los que deberá someterse para hacerle frente a su enfermedad.

Con la misma actitud positiva con la que Paulina le ha hecho frente a las adversidades, se mostró durante la charla que sostuvo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en la cual habló del problema de salud por el que atraviesa y la forma en la que fue diagnosticada. "Me regalaron la oportunidad de realizarme un check up, yo me hago los check ups cada año para ver que estoy bien, que estoy sana. Me estaban haciendo un estudio de los huesos, me acosté para que me hicieran un escáner y la doctora que estaba ahí me dijo: '¿Oye Paulina, esa bolita que tienes aquí en el cuello, desde cuando la tienes?', dije: '¿Qué bolita?', no me he visto nada, no la había percibido", compartió.

Con total entereza, Paulina habló sin filtros respecto a su diagnóstico y la forma en la que ha tomado la noticia. "De ahí (me hice) varios estudios y resulta que tengo un tumor maligno acá", reveló la conductora. "Es cáncer, es cáncer, en un principio me daba terror decir la palabra cáncer. Decía: 'Lo que tengo, esto que tengo', pero me metí a terapia, me metí a medicación, llevo dos semanas con esto", agregó Paulina. "No sé qué tipo de cáncer es, yo estoy esperanzada con que sea el cáncer más amable".

Paulina reveló que este lunes 30 de septiembre será sometida a una cirugía en la que se le extirpará el tumor, algo que toma con filosofía y con la plena confianza en que será lo mejor para ella. "Lo que tengo entendido, es que (el tumor) ya está muy grande, normalmente te lo quitan por la boca, pero en este caso, me lo van a quitar por el cuello porque ya está muy grande. Siento que nuestras cicatrices son un mapa de nuestra vida y esta línea me va a recordar para donde ir y cómo debo de vivir el aquí y el ahora", expresó. "Dejé la responsabilidad (en manos del doctor). Ayer tuve una cita con el doctor muy interesante y me dijo todas las posibilidades, unas muy amables, unas catastróficas, y demás. Y le dije: ‘Doctor, por qué me dices esto’, y me dijo: ‘Porque ahorita estás despierta, estás en tus cinco sentidos, no sabemos qué viene, y nada más quiero saber si estás de acuerdo’", señaló la presentadora.

¿Cómo tomaron la noticia sus hijos?

Para Paulina Mercado era angustiante el compartir la noticia con sus hijos, pues recientemente tuvieron una pérdida familiar muy cercana relacionada con esta enfermedad. "Mis hijos no están tan tranquilos. Lamentablemente acaban de perder a un primo por el cáncer, tenía 30 años. Lo que más me angustiaba era cómo decírselo a mis hijos, preparé mi speach, medité, respiré, llegaron a casa, se los dije, se me quedaron viendo y me dijeron: ‘Mamá, pero ¿por qué te ríes?’, y no es que me esté riendo, estoy abrazando el proceso, no me queda de otra", comentó. "Te puedes victimizar y puedes llorar, y puedes decir: ‘Voy a estar bien’, 'Por algo pasan las cosas'. Entonces a mis hijos como que les cuesta trabajo entender por qué yo estoy tan campante, y claro, los entiendo por lo que acaban de pasar", agregó.

Finalmente, la conductora pidió a sus seguidores le envíen sus mejores deseos para este proceso que está por enfrentar, mostrándose nuevamente esperanzada en que las cosas saldrán muy bien. "Las cosas por algo pasan, y no me preguntó por qué, me preguntó para qué y estoy encontrándole un significado lindo… Pongan una veladora para mí en este momento", finalizó.