Paulina Mercado rompe el silencio tras haber sido operada de un tumor: 'Estoy totalmente limpia'

Tras haber revelado en días pasados que tenía un tumor cancerígeno, Paulina Mercado comunicó que se sometería a una cirugía urgente para extirpar el mismo. Luego de la intervención, la conductora del programa televisivo Sale El Sol rompió el silencio sobre la situación, dando a conocer cómo se encuentra en estos instantes en los que además ha recibido el alta médica, feliz de volver a estar en casa acompañada por sus seres queridos, quienes han sido su mayor apoyo a lo largo del periodo en que ha enfrentado situaciones de salud.

© @paulinamercado007 Paulina Mercado dio detalle de su operación.

Paulina revela cómo fue la cirugía

De muy buenos ánimos, Paulina dirigió un mensaje videograbado a la producción de Sale El Sol la mañana de este 2 de octubre, espacio en el que dio detalles del resultado de la cirugía a la que se sometió. “Yo les quiero contar que estoy increíble, me siento super bien, súper contenta, súper agradecida con ustedes, súper agradecida con la gente por todas las muestras de cariño que me dieron, súper agradecida con los doctores, con el hospital, súper agradecida con Dios…”, expresó de viva voz en el mensaje grabado desde su casa.

Para despejar cualquier duda, Paulina fue enfática al comunicar lo satisfactorio del procedimiento, el cual evitó alguna complicación que pudiera comprometer su organismo. “Les cuento que la operación fue todo un éxito, me fue increíble, el tumor estaba un poco grandecito, pero ¿qué creen? Lo quitaron absolutamente todo porque estaba encapsulado, así que ya no tengo nada en el cuerpo, absolutamente nada. Afortunadamente no pasó a la tiroides, no pasó a los ganglios, no pasó a la tráquea, fue súper a tiempo. Nada más me quitaron, entiendo que está la tiroides y cuatro paratiroides, que son cuatro glandulitas, me quitaron solamente una…”, dijo.

© @paulinamercado007 Paulina Mercado se siente agradecida tras su cirugía.

¿Cómo se encuentra de salud?

Luego de la intervención quirúrgica para extirparle el tumor cancerígeno ubicado en el cuello, Paulina a ahondado en detalles de cómo se encuentra de salud. En ese sentido, también habló de los síntomas que presentó antes de que fuera diagnosticada, por lo que pidió al público estar siempre pendientes. “Mi cuerpo funciona increíble, ya no tengo nada, estoy totalmente limpia y esto es un regalo, vivir y poder compartírselos porque siento que es importante de verdad prevenir, que esta sea la lección. Yo, por ejemplo, me sentía muy cansada y tenía una bolita, pero decía: ‘Estoy cansada por la chamba, estoy cansada porque me levanto súper temprano a hacer ejercicio’. Ponía muchísimos pretextos y de la bolita decía: ‘Bueno, cualquier cosa’…”, explicó.

Agradecida por el apoyo

Ante tal escenario, Paulina no tiene más que agradecer a quienes la han apoyado a lo largo de este proceso. Por esa razón no olvidó expresar en su mensaje lo mucho que la llena de satisfacción el haber recibido mensajes alentadores. Gracias por todas sus muestras de cariño. Yo espero el lunes poder estar con ustedes, ya hablo mucho mejor, ya me puedo comunicar súper bien, estoy súper contenta y estoy en casita, ayer salí del hospital y ya llegar a casa a ponerme mi pijamita es un apapacho distinto, pero los quiero mucho. De verdad, gracias, gracias, tienen Paulina para mucho rato, estoy totalmente clean totalmente y limpia y sana”.