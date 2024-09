Juan Soler da detalles de la salud de su mamá: 'Es lo que le tocó vivir'

Son instantes agridulces para Juan Soler, pues si en lo profesional todo va por buen camino para él, en lo personal se mantiene sensible a raíz del padecimiento de Alzheimer de su madre, de 82 años de edad, y quien fue diagnosticada una década atrás. A pesar de la distancia, el actor viaja constantemente a su país para visitarla, incluso realiza llamadas telefónicas para conversar con ella. Según comparte el intérprete, entre él y sus hermanos hacen frente a esta situación, asumiendo la misma con tranquilidad y conscientes de los cambios que puedan devenir de esta enfermedad, la cual afecta la memoria y la capacidad de pensar.

¿Cómo enfrenta esta situación?

Luego de que en días pasados Soler hablara de la situación de salud de su madre, el intérprete ha vuelto a revelar algunos detalles. Especialmente, reconoció lo complejo que es para él atravesar por esta situación, pues se encuentra lejos de su país natal. “Se vuelve muy complicado, yo estoy yendo todos los años, estoy viajando para allá. Ya mamá cada vez se acuerda menos, me reconoce por teléfono, hablamos del tiempo pasado porque ella su memoria anterior la tiene intacta, entonces hablamos perfectamente de cuando era chiquito, de cuando ella venía a visitarme aquí a México…”, dijo en una entrevista concedida a medios como Radio Fórmula.

Así mismo, Soler explicó cuál ha sido hasta ahora la mayor afectación en la salud de su mamá, quien más allá de esta circunstancia se encuentra bien. “Su memoria cortita esa es la que ya no está, la inmediatez, te preguntas treinta veces lo mismo… dentro de las posibilidades hay personas que viven permanentemente con ellas, son tres por ocho. Ella está bien, no se puede hacer nada más que eso, me la paso leyendo descubrimientos del Alzheimer, lamentablemente todavía no hay absolutamente nada pero lo tomo con mucho amor, es lo que le tocó vivir a mamá y es lo que nos está tocando vivir a nosotros, no le estamos echando la culpa a nadie…”, afirmó.

Soler se ha sometido a un estudio

Dada la circunstancia familiar por la que atraviesa, Soler confirmó que se ha sometido a un estudio para estar pendiente de su salud, pues el Alzheimer es una enfermedad que puede heredarse. “Acaban de entregarme un estudio que hice hace un mes… mis estudios salieron muy bien afortunadamente, me encantaría que mis hermanos lo hagan, se hace solamente aquí en México así es que cuando vengan trataré de que ellos se realicen el estudio…”, explicó el también conductor de televisión.

Mientras tanto, Juan se mantiene pendiente de cuidar su salud, enfocado en los buenos hábitos. “Hay formas de ir cuidándonos, con mis hermanos hablamos mucho del tema y sí, nos estamos cuidando todos porque se dice que es hereditario. Siempre me alimento muy bien… por ese lado me cuido muchísimo. Soy un tipo que lee muchísimo, (hago) muchos ejercicios de neuroplasticidad… voy bien, voy por buen camino…”, reveló el actor, quien asume con tranquilidad esos acontecimientos.