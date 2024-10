Juan Soler habla de la inspiradora historia de Paulina Mercado: 'Ella abrazó la enfermedad'

En días pasados, Paulina Mercado se sometió a una operación para que le fuera extirpado un tumor en la garganta. Optimista ante su diagnóstico, la conductora del programa televisivo Sale El Sol asumió las indicaciones de sus médicos, feliz de que la intervención haya resultado exitosa. En medio de esta situación de salud la guapa presentadora contó con el apoyo incondicional de su novio, Juan Soler, quien por primera vez habló de cómo vivió este instante en el que volcó su respaldo incondicional a su pareja.

Los días de Juan pendiente de Paulina

Luego de revelar públicamente que tenía un tumor cancerígeno, Paulina tomó la decisión de actuar de inmediato. Así mismo, Soler se mantuvo al tanto de todo y modificó su agenda de compromisos laborales para permanecer junto a su novia. “Fueron tres semanas tremendas porque hace tres semanas también nos dijeron que Paulina tenía este tumor, que había que operarla lo más rápido posible. Entonces estaba yo terminando los preparativos para estrenar la obra, entonces eran presiones diferentes, nunca como la presión que vivió Paulina, porque es ella la que tiene el tumor…”, explicó, declaraciones retomadas por Despierta América.

Al ahondar en sus declaraciones, Juan explicó cómo afrontó la situación y aprovechó para destacar la fortaleza de Paulina ante un acontecimiento como este. “Ahí me tuvo 24/7 con ella y haciendo lo que se tenía que hacer. Yo cancelé todo lo que se tenía que cancelar para estar al lado de ella y la actitud de ella sí es inspiradora, sí invita a la reflexión para todas las personas. Ella abrazó la enfermedad, abrazó el diagnóstico, lo hizo suyo y lo trató con muchísimo amor y las cosas resultaron como tenían que salir…”, apuntó.

El resultado de la biopsia

En su charla con la prensa, Juan se dejó ver tranquilo y feliz de que todo haya resultado favorable para Paulina, quien en días pasados compartió que, tras un chequeo médico, le fue detectado el tumor que ahora le extirparon. Soler además habló del resultado de la biopsia, la cual arrojó datos alentadores. “Ya pasaron el resultado de la biopsia, el tumor fue benigno, afortunadamente, la operación fue impecable. Paulina está completamente limpia y muy agradecida con esta bendición disfrazada de tragedia, que es como ella lo dice…”.

Más allá de este acontecimiento, Juan está feliz de compartir cada uno de sus días con Paulina. Para el actor argentino, proyectar sus años futuros junto a la conductora es un asunto del que tiene total certeza. Así lo reveló en otro momento de la conversación, en la que reiteró el fuerte cariño hacia su novia. “Paulina me va a tener, no sé si hasta el último día de su vida, pero de la mía, seguro…”, expresó el actor.

Paulina reaparece

Tras la cirugía, Paulina Mercado retomó su actividad en redes sociales, espacio en el que ha dado detalle de su recuperación. En días pasados, también emitió un mensaje videograbado a través del programa televisivo Sale El Sol, espacio en el que habló de cómo se encuentra. “Les cuento que la operación fue todo un éxito, me fue increíble, el tumor estaba un poco grandecito, pero ¿qué creen? Lo quitaron absolutamente todo porque estaba encapsulado, así que ya no tengo nada en el cuerpo, absolutamente nada. Afortunadamente no pasó a la tiroides, no pasó a los ganglios, no pasó a la tráquea, fue súper a tiempo. Nada más me quitaron, entiendo que está la tiroides y cuatro paratiroides, que son cuatro glandulitas, me quitaron solamente una…”, contó.