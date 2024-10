En plena recuperación, Paulina Mercado sorprende a Juan Soler con un romántico detalle

Hace justo una semana, Paulina Mercado compartió con la audiencia de Sale el sol que tenía que someterse a una operación urgente en la que le extirparían un tumor cancerígeno que le fue detectado recientemente en el cuello. Dando lecciones de valentía, la presentadora se sometió a esta cirugía que resultó un éxito, razón por la que ya se encuentra en casa recuperándose: “Me fue increíble, lo quitaron absolutamente todo, porque estaba encapsulado, así que ya no tengo nada en el cuerpo”, les contó a sus seguidores tras ser dad a alta. A pesar de estar convaleciente, Paulina no deja de sorprender a su novio, Juan Soler quien, este domingo, al llegar a casa, tras su función de teatro en la obra Buenos Muchachos, se conmovió por el detalle que le dejó su novia en la cocina.

© IG @juansolervalls Juan Soler compartió cómo lo recibe su novia, tras su función del teatro

Detalles que enamoran

A través de su cuenta de Instagram, Juan Soler compartió un video en el que mostró la sorpresa que encontró en la cocina al llegar al hogar que comparte con Paulina Mercado: “Les quiero enseñar cómo me recibe mi bebé, cuando llego del teatro, vean esto”, se le escucha decir al argentino, mientras muestra la nota con la leyenda, “Te extraño mucho. Te amo”, junto a una flor que colocó al lado de la charola donde dejó la cena que le preparó: “Me deja mi bandeja, con mi comidita lista y una carta y una hermosa flor de parte de mi bebé, ¿No la aman?, yo sí”, comenta sonriente el actor en este clip.

En la descripción de este video, Juan Soler destacó que en su relación son una constante este tipo de muestras de afecto: “El amor tiene muchas formas de expresarse. Amo cómo lo expresamos nosotros”, escribió el actor en la descripción de esta publicación a la que Paulina reaccionó con un: “Te amo hasta el infinito”. A pesar de su convalecencia, Paulina se tomó el tiempo de preparar este detalle para su novio quien, el pasado 21 de septiembre estrenó con éxito la obra de teatro Buenos Muchachos, una historia que protagoniza junto a Héctor Suárez Gomís.

Una convalecencia con la mejor actitud

A través de su cuenta de Instagram, Paulina Mercado se ha mantenido al día con sus seguidores durante su convalecencia. Ayer por la mañana, le contó a su comunidad virtual que se sentía mucho mejor de la cirugía y hasta se animó a realizar una dinámica de preguntas y respuestas, en la que reveló más detalles de su estado de salud: “Amanecí bastante bien, animada, inspirada, porque me quitaron el mentado dren, pero no me lo sacaron todavía, porque sigo sacando bastante líquido, entonces yo creo que mañana me lo quitan, yo ya estaba apuntada para irme a un bazar, después del doctor, pero no se me hizo, pero estoy muy bien, muy contenta y agradecida con la vida”, dijo.

Video relacionado

© IG: @paulinamercado007 La presentadora le contó a sus seguidores cómo va su recuperación

El reto más grande tras la operación

Más tarde, Paulina cumplió lo prometido y estuvo contestado algunas preguntas, aunque la indicación del médico fue no hablar mucho, debido a que la operación fue muy cerca de las cuerdas bucales, admitió que le ha costado trabajo: “Soy de lo peor. He tenido que trabajar muchísimas cosas en este proceso y una de las cosas que tengo que trabajar es estarme quieta, estar en paz y escuchar a mi voz interna para ver qué me está diciendo, pero me está costando mucho trabajo, también esta necesidad de querer hablar al 100%, pero prometo, hoy en la tarde y mañana, estar muy calladita.

Durante esta charla con sus seguidores, aplaudieron la actitud con la que enfrentó este nuevo reto de salud, pues recordemos que, en diciembre del año pasado, también se sometió a una cirugía, pero en el cerebro, un reto que también superó satisfactoriamente: “Siento que no podemos controlar lo que nos sucede en la vida, lo único que podemos controlamos es la actitud que le ponemos a lo que nos toca vivir y lo que nos toca vivir es por algo, porque algo tenemos que aprender o soltar”. Por último, compartió cómo va su convalecencia: “Ha sido una recuperación muy linda, empezando porque he estado en casa, lo cual ha sido muy placentero”, reconoció.