Guapísima, Elizabeth Gutiérrez roba suspiros en su más reciente aparición pública

Luego por atravesar por un desafiante periodo de cambios a nivel personal, Elizabeth Gutiérrez está redescubriendo su vida en la soltería, y la está aprovechando al máximo. La actriz, quien ha emprendido con éxito diversos proyectos profesionales, se ha dejado ver feliz y tranquila, además de guapísima. Recientemente dio muestra de su belleza y elegancia en una espectacular gala en Miami, en la que coincidió con varias personalidades latinas.

© Getty Images Elizabeth engalanó un evento organizado por el Ministerio de Turismo de República Dominicana.

Elizabeth fue una de las invitadas al evento organizado por el Ministerio de Turismo de República Dominicana el pasado 10 de septiembre en el Museo y Jardines Vizcaya como parte de una campaña para promover el turismo de lujo en la paradisíaca isla del Caribe.

© Getty Images Elizabeth y todos los invitados disfrutaron de la música de Juan Luis Guerra.

‘Ely, junto al resto de invitados, pudo disfrutar de los éxitos musicales de Juan Luis Guerra, quien fue el encargado de amenizar la gala. El cantante y compositor, quien es uno de los artistas más importantes que ha dado República Dominicana, era la opción ideal para animar la fiesta.

Elizabeth, quien antes ya ha dejado ver su amor por la isla en eventos similares, lució simplemente espectacular. La actriz de raíces mexicanas usó un elegante vestido negro de terciopelo con el que se convirtió en una escultura. La presentadora de Ojos de Mujer (E! Now Latino) lució su increíble figura gracias al diseño ceñido de la prenda, la cual contaba mangas largas y cuello alto, y su largo llegaba al piso. Además, acentuó su silueta con un cinturón a juego.

© Getty Images Elizabeth lució guapísima con un vestido largo de teerciopelo.

‘Ely’ confió en su belleza natural al llevar un maquillaje sutil, y optó por llevar suelta su larga melena castaña. Complementó el look con pendientes largos dorados y un anillo a juego.

Celebridades como Gaby Espino y Lele Pons se unieron al derroche de glamour y belleza latinos. Ambas se trataron junto a Elizabeth, luciendo muy felices de compartir el momento. La cantante optó por el tono negro igual que Gutiérrez, aunque ella usó un vestido strapless con un pronunciado escote y detalles dorados, además de una estola. La actriz, por su parte, lució un vibrante vestido verde con cut-outs con el que dejó ver sus tanto su hermoso bronceado como sus increíbles abdominales.

© Getty Images Elizabeth coincidió en el evento con Lele Pons y Gaby Espino.

Tras la inolvidable velada, Elizabeth quiso compartir con sus seguidores en Instagram algunos posados mostrando su favorecedor look, en lo que al parecer fue una espontánea sesión fotográfica. La actriz dejó que las imágenes hablaran por sí mismas y no agregó ninguna descripción en su publicación. Pero eso no fue impedimento para que sus fieles seguidores se deshicieran en halagos, elogiando su innegable atractivo y su elegancia.

© Instagram @gutierrezelizabeth_ Elizabeth Gutiérrez mostró en sus redes sociales su espectacular look.

© Instagram @gutierrezelizabeth_ Elizabeth recibió numerosos halagos.

Las profundas reflexiones de Elizabeth sobre su vida personal

A finales de julio, tan solo unos meses después de que confirmara a HOLA! su ruptura con William Levy, Elizabeth sorprendió a más de unos al compartir una extensa declaración en la que reafirmó su cariño hacia el padre de sus hijos y lo defendió de las duras acusaciones que lo alcanzaron tras hacerse pública su separación.

“He pasado meses reflexionando de muchas cosas. Sé que he herido sin querer a las personas que más amo... mis hijos y al padre de mis hijos. Merecen que yo aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron... sin intención de volver a lo mismo, necesito aclararlo para esta con mi conciencia tranquila”, escribió entonces.

Video relacionado

“Nadie mejor que yo sé lo que he vivido, lo que he sentido, lo que he pasado y sí, a pesar de nuestros problemas es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor. Y si mi gran defecto es amar al padre de mis hijos, pues prefiero que ese sentimiento sea de amor y no odio”, agregó en su mensaje.