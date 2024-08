Elizabeth Gutiérrez muestra sus tablas como actriz y emociona a sus fans con un doble personaje

Una vez más Elizabeth Gutiérrez ha mostrado sus tablas actorales, dejando ver que "lo que bien se aprende nunca se olvida". Desde hace varios meses, la actriz y presentadora ha estado inmersa en diferentes proyectos relacionados a su regreso a la televisión, ya sea como conductora invitada en Despierta América, o como el rostro de diversas marcas. En un reciente video compartido en sus redes sociales, la actriz sorprendió a sus seguidores al hacer un doble personaje, en el que dio vida a una muchacha humilde y a una villana. Actualmente, 'Ely' se encuentra explorando varias posibilidades para volver a la 'pantalla chica', luego de varios años alejada de los sets.

"Dos hermanas separadas al nacer lucharán por un mismo deseo: ¡Dejar de sufrir de estreñimiento!", se lee junto a la descripción del curioso video de la actriz, en el que aparece caracterizada para sus dos personajes; el primero como una chica de la limpieza; incluso lleva un delantal y su melena castaña recogida en un par de trenzas, mientras que la antagonista del clip, luce un ceñido vestido que resalta sus curvas. En el video, la villana aparece indigestada por haber comido "demasiados tacos y tamales". La joven, es decir 'Ely' en su personaje, le ofrece un té para aliviar su malestar y la villana nota que hay una gran parecido entre ellas.

"Jajaja esto está genial", "Actriz de naturaleza", "Ya que regrese a actuar", "Debes volver a la actuación con un gran personaje", "Me encanta, hasta olvidé que era publicidad", fueron solo algunos de los comentarios por parte de sus seguidores, quienes no pueden esperar más para verla de nuevo en alguna producción con un personaje de peso. Famosas como Karla Monroig, Francisca, Daniela Álvarez entre otros reaccionaron también al video de 'Ely' en el que de nueva cuenta demuestra su vena actoral.

Nuevos horizontes para su carrera

Actualmente, la actriz de raíces mexicanas se encuentra en la búsqueda de nuevos proyectos, justo como lo comentó a HOLA! en una entrevista exclusiva en marzo pasado, misma en la que confirmó que tras 20 años juntos y dos hijos en común, ella y William Levy habían decidido tomar caminos separados. "Estoy definitivamente retomando mi carrera, es definitivamente mi pasión. Y nada, empecé con los Monólogos de la vagina, que fue un fin de semana solo como para calentar motores y esperando y buscando nuevas oportunidades", dijo en esa sincera conversación, en la que agregó también que siempre había tenido oportunidades, pero que estaba cuidando de sus hijos y del hogar que había formado con el actor.

En ese sentido, añadió que su familia siempre fue su prioridad, pero que ahora, con Christopher y Kailey ya un poco mayores, es tiempo de retomar su pasión. "Creo que mi prioridad siempre fue mi familia y estar ahí presente con ellos, con todos en mi familia. Pero siento que en este momento es necesario que también me vean como esa mujer profesional. Y ellos me apoyan 100%. No es que me voy a ir a trabajar y los descuide, porque eso nunca va a pasar. Siempre voy a estar presente, esté trabajando o no, como todas las madres lo hacen. No soy la única", dijo. "Pero sí siento que Christopher ya cumplió 18 años, así que imagínate. Sé que es un niño grande, pero todavía es mi bebé y siempre lo va a ser. Entonces, siempre voy a estar al tanto de él".