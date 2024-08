Elizabeth Gutiérrez termina con los rumores y comparte en dónde está pasando el fin de semana

Luego de que William Levy compartiera algunos detalles de sus vacaciones en Grecia, en donde se encuentra acompañado de su hijo Christopher, comenzaron a surgir algunas versiones que señalaban que Elizabeth Gutiérrez también se encontraba en el lugar. Sin embargo, la actriz ha acabado con los rumores de una vez por todas, pues en sus redes sociales ha compartido algunos vistazos del lugar en el que se encuentra este fin de semana. Y aunque sí se trata de un destino de playa, no precisamente es Santorini, destino en el que su hijo y su ex vacacionan.

© Elizabeth Gutiérrez La actriz ha puesto fin a los rumores con una publicaicón en Instagram

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió un video en el que mostró un hermoso paisaje, en el que al fondo se aprecia el mar y alrededor un ambiente lleno de vegetación y una playa. Al pie del clip, la actriz reveló que se encuentra en La Jolla Cove, uno de los distritos más elegantes de California, que se destaca por sus hermosos paisajes y sus vistas panorámicas hacia el oceano.

Cabe destacar, que William Levy también había negado todo lo que se ha dicho sobre él y su vida personal este fin de semana, por lo que incluso interrumpió un poco las publicaciones que hacía respecto a sus vacaciones, para pedir a sus seguidores hacer caso omiso a información no verificada. "No, nada de eso que están subiendo. Para nada. Estoy muy feliz y en paz desde hace varios meses, y disfrutando ahora de mi hijo. No se inventen historias. Gracias", expresó el intérprete en una historia de Instagram.

© IG: @gutierrezelizabeth_ Elizabeth Gutiérrez compartió detalles de su estancia en La Jolla

Las declaraciones de Elizabeth sobre William

Hace unos días, Elizabeth Gutiérrez compartió un mensaje en sus redes sociales, que tomó por sorpresa a sus seguidores, pues en él habló del cariño que aún tiene por William Levy, además de salir en su defensa luego de los reportes que derivaron después de su separación. "He pasado meses reflexionando de muchas cosas. Sé que he herido sin querer a las personas que más amo... mis hijos y al padre de mis hijos. Merecen que yo aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron... sin intención de volver a lo mismo, necesito aclararlo para esta con mi conciencia tranquila", se lee en la primera parte.

Y continuó: "Nadie mejor que yo sé lo que he vivido, lo que he sentido, lo que he pasado y sí, a pesar de nuestros problemas es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor. Y si mi gran defecto es amar al padre de mis hijos, pues prefiero que ese sentimiento sea de amor y no odio".