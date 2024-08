William Levy disfruta del verano en Grecia con su hijo: 'Estoy muy feliz y en paz'

El verano siempre será un buen momento para disfrutar del sol, la playa y el mar. Algo que William Levy tiene muy claro, quien se ha tomado unos días, en medio de las filmaciones de la película Bajo un Volcán, la primera película que el actor realiza en España, en compañía de su hijo mayor, Christopher, quien además ha viajado de la mano de su novia, Ivy Puente. Algo de lo que han dado muestra en sus redes sociales, donde han documentado los instantes más especiales de su estancia en este increíble lugar y del tiempo que han pasado juntos, además de aclarar las versiones que han surgido en torno a esta travesía y su vida personal.

© IG: @willevy El actor aseguró que se encuentra en un buen momento de su vida

A través de sus historias de Instagram, William ha capturado algunos vistazos de su visita a Santorini, un lugar ubicado en medio del Mar Egeo y que se caracteriza por sus hermosas construicciones blancas y sus espectaculares visas al oceano. En las imágenes, hemos podido ver al galán de telenovelas recorriendo el lugar con un grupo de jóvenes, entre los que se encuentran Christopher y su novia, y admirando la belleza natural de este destino. En otras publicaciones, Levy también ha mostrado detalles de su visita a algunos de los restaurantes de este sitio, así como de los deliciosos platillos que ha degustado.

En otra publicación, el protagonista de la serie Montecristo también ha compartido orgulloso una postal en la que se le puede ver posando al lado de su hijo; una imagen que ha causado revuelo entre sus seguidores, pues además de que ha quedado en claro que Christopher ya se ha convertido en todo un hombre, algunos de sus seguidores no dejaron pasar la oportunidad de destacar lo mucho que el jovencito se parece a su papá. "Mi campeón", expresó William al pie de su publicación.

© IG: @willevy William Levy y su hijo posaron de lo más felices desde Santorini

Cabe destacar, que tras su separación de Elizabeth Gutiérrez, el intérprete se ha enfocado en reforzar los lazos que lo unen a sus dos hijos. De hecho, hace unas semanas, William pasó unos días acompañado de su hija menor, Kailey, en España, por lo que incluso pudimos ver a la jovencita acompañar al set de filmación a su padre, quien entonces se encontraba grabando algunas escenas de su más reciente película en Canarias.

El mensaje de William en medio de sus vacaciones en Grecia

Luego de que en distintos medios se especulara sobre los acompañantes de William Levy en su viaje a Santorini, el actor no dudó en pronunciarse al respecto a través de sus historias de Instagram, donde se encargó de dejar en claro que nada de lo que se dice en torno a su vida personal es cierto y que se encuentra en un buen momento, disfrutando de la compañía de Cristopher. "No, nada de eso que están subiendo. Para nada. Estoy muy feliz y en paz desde hace varios meses, y disfrutando ahora de mi hijo. No se inventen historias. Gracias", expresó el intérprete de forma tajante, antes de seguir con las publicaciones relacionadas con sus vacaciones.