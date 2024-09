Elizabeth Gutiérrez abre las puertas de su casa y hace nuevas confesiones sobre su vida de soltera

Este año ha sido profundamente desafiante para Elizabeth Gutiérrez, pues ha enfrentado situaciones muy complicadas en términos de su vida personal. Sin embargo, la actriz de raíces mexicanas ha demostrado gran fortaleza y sabiduría, y ha logrado seguir adelante enfocándose tanto en sus hijos como en sus proyectos profesionales. En medio de esta etapa, la intérprete ha abierto las puertas de su casa y ha compartido detalles sobre su vida de soltera.

© YouTube Yes You Can! Elizabeth Gutiérrez abrió las puertas de su apartamento en Miami.

Comprometida con su papel como embajadora de una empresa enfocada en suplementación alimenticia, Elizabeth compartió con el público un vistazo de la intimidad de hogar en Miami. La intérprete invitó a las cámaras de Yes You Can! a su departamento, y mostró a detalles el espacio en el que pasa sus días. “Este es mi espacio si quieren conocer un poquito más de mí”, expresó emocionada.

Las imágenes mostraron un hermoso vestíbulo que se abre a una amplia y muy iluminada sala de estar con paredes claras. El espacio, rematado por amplios ventanales, gozaba de una decoración moderna y elegante, pero a la vez acogedora. Del linving, donde Elizabeth dijo que disfruta sentarse a ver televisión, pasaron al área de cocina y comedor. “A veces cocino, a veces no. No soy la mejor cocinera, pero tengo un par de cositas en el menú”, confesó, antes de revelar que las enchiladas, los tacos y la pasta son algunos de los platillos de su especialidad.

© YouTube Yes You Can! La cocina de Elizabeth, como toda su casa, irradia elegancia y modernidad.

Mientras disfrutaba una bebida junto a su anfitriona, 'Ely' compartió su sentir en esta nueva etapa en la que ha retomado su trabajo en la televisión. “Feliz, reconectando con mi gente, con la gente que me ha seguido y ha seguido mi carrera y estoy muy agradecida”, expresó.

La actriz detalló cómo es su rutina ahora que está trabajando de lleno. “A mí me gusta hacer ejercicio en la mañana, así que trato de hacer ejercicio en la mañana”, contó. Y explicó que, debido a que sus hijos están de vacaciones “no me toca el corre y corre de la mañana” de llevarlos a la escuela. Explicó que, una vez después de ejercitarse, está lista para lo que le resta del día.

© YouTube Yes You Can! Elizabeth reveló que la terraza es su lugar favorito cuando quiere desconectarse.

© YouTube Yes You Can! Elizabeth mostró las hermosas vistas desde su apartamento.

Elizabeth también mostró su lugar favorito cuando quiere desconectarse de todo: una terraza con una hermosa vista al mar y a otros imponentes edificios. “Miami es una ciudad que me encanta, me encanta la gente, me encanta que nuestra cultura sigue tan viva aquí en Miami, tan latino. Me encanta la playa, el sol, las palmeras, me encantan de verdad vivir aquí, en Miami.

El house tour continuó en el dormitorio de la intérprete, una habitación con decoración minimalista en la misma línea que el resto del apartamento y que también tiene una ventana con una hermosa vista a la playa, un lugar que también es uno de sus predilectos cuando quiere desconectarse.

© YouTube Yes You Can! Junto a la cama de Elizabeth se encuentran las fotos de sus amados hijos.

“Cuando me voy a dormir a veces mi mente no para de pensar y de pensar mil cosas, pero la forma en la que yo me desconecto es a veces poniendo música de relajación, de meditación, apago el teléfono”, detalló sobre su rutina para dormir. “Siempre trato de recordar y agradecer por tantas cosas que la vida me ha dado, entonces me gusta irme a dormir con un pensamiento de gratitud y visualizando todo lo que quiero lograr”, confesó ‘Ely’.

Mientras compartía estoy detalles, Elizabeth se encontraba sentada en su cama, y junto a ella se apreciaban en la mesita de noche las fotos de sus hijos Kailey y Christopher cuando eran muy pequeños. “Me encanta recordarlos así, los extraño mucho de bebés. Ya están grandísimos, 18 y 14 años, entonces ya no me quedan bebés, pero bueno, para mí siempre lo van a ser”, comentó.

© YouTube Yes You Can! Elizabeth confesó que extraña mucho la etapa en la que sus hijos eran bebés.

Su importante consejo a su hija

Mientras hablaba de lo mucho que disfruta estar en la playa, la actriz contó que procura cuidarse mucho del sol, en especial el rostro, y reveló que es un hábito que busca transmitirle a su hija Kailey.

“Trato de cuidarme mucho la cara, de las manchas de las arrugas… Antes cuando éramos niñas de verdad que yo me acostaba (bajo el sol), pero ahora no, ahora hay que cuidarse, y eso le digo a mi hija, porque siento que la estoy viendo y me veo cuando era niña, la veo y no se pone protector (solar). Le digo: ‘No, estás loca. La prevención es lo más importante”, contó. Sin embargo, al parecer la adolescente aún no es muy consciente de la importancia de la protección solar. “Ya entenderá”, expresó.