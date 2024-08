Elizabeth Gutiérrez se deja ver guapísima y muy bien acompañada

Como muchos famosos, Elizabeth Gutiérrez está disfrutando al máximo el verano. Hace unos días, luego de que circularan rumores de que podía estar en Grecia junto a William Levy y su hijo Christopher, la actriz reveló que realmente estaba en las bellas playas californianas. Ahora, de regreso a Miami, se ha dejado muy bien acompañada y con el entusiasmo de visitar la bella República Dominicana.

© Getty Images Elizabeth se mostrado muy tranquila y feliz.

Elizabeth fue una de las flamantes invitadas a un evento organizado en la llamada ‘Ciudad del Sol’ para promover el turismo en la famosa isla caribeña. “¡Como siempre la pasamos divino! ¡Gracias!”, escribió la actriz de raíces mexicanas en sus historias de Instagram al compartir un video de la presentación de ‘Taste The Paradise’.

En las imágenes se veía a ‘Ely’ muy feliz tomándose selfies con otra guapa actriz latina, Isabella Castillo, quien también engalanó el evento. Elizabeth ambientó su video con Vale La Pena, un alegre tema musical del dominicano Juan Luis Guerra.

Elizabeth Gutiérrez se muestra feliz y bien acompañada

“La música, la comida… ¡qué delicioso todo! ¡Gracias!”, agregó la presentadora de Ojos de Mujer (E!) en un segundo video que permitía apreciar con mayor claridad el increíble look que usó para la ocasión.

© Instagram @gutierrezelizabeth_ Elizabeth lució guapísima y, sobre todo, muy feliz.

La actriz de 45 años usó un femenino vestido blanco de encaje con motivos florales, escote redondo y tirantes delgados, además de bolsillos. Lo complementó con un cinturón y bolso a juego. Guapísima como siempre, ‘Ely’ posó frente a una ventana mientras el sol se ocultaba en el horizonte, creando una bella estampa.

© Getty Images Elizabeth lució hermosa en un femenino vestido de encaje.

Otras de las guapas invitadas que estuvieron presentes fueron Alejandra Espinoza, Zuleyka Rivera, Migbelis Castellanos y Astrid Rivera, quienes también se mostraron complacidas de estar juntas y decididas a emprender un viaje a tierras dominicanas.

© Instagram @astridriveratv Alejandra Espinoza, Zuleyka Rivera, Migbelis Castellanos y Astrid Rivera estuvieron en el mismo evento.

Las inesperadas declaraciones de Elizabeth sobre William

El pasado 25 de julio, a tan solo unos meses de que confirmara a HOLA! su ruptura con William Levy, Elizabeth compartió un extenso mensaje en el que reafirmó su cariño hacia el padre de sus hijos y lo defendió de las duras acusaciones que lo alcanzaron tras conocerse su separación.

© HOLA Elizabeth Gutiérrez se sinceró con HOLA! sobre su ruptura con William.

“He pasado meses reflexionando de muchas cosas. Sé que he herido sin querer a las personas que más amo... mis hijos y al padre de mis hijos. Merecen que yo aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron... sin intención de volver a lo mismo, necesito aclararlo para esta con mi conciencia tranquila”, escribió en aquel momento.

“Nadie mejor que yo sé lo que he vivido, lo que he sentido, lo que he pasado y sí, a pesar de nuestros problemas es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor. Y si mi gran defecto es amar al padre de mis hijos, pues prefiero que ese sentimiento sea de amor y no odio”, agregó en su declaración.