Elizabeth Gutiérrez revela su sentir tras la exposición de su hija al ser grabada

A lo largo de estos meses, Elizabeth Gutiérrez ha transitado por un periodo de cambios personales, entre ellos, el hecho de haberse separado de William Levy, con quien tuvo dos hijos; Christopher y Kailey. La actriz ha hablado de lo complicado que resultó para ella ver vulnerada su privacidad en medio de esta situación, luego de que recientemente, al calor de una situación familiar, su hija fue grabada, un video difundido a través de diversos medios de comunicación e incluso las redes sociales. Al respeto, la también presentadora de televisión reconoce que buscó la manera de proceder legalmente, aunque lamenta que la falta de protección en esos casos permita que las personas sean expuestas.

© @gutierrezelizabeth_ Elizabeth abrió su corazón sobre este difícil episodio.

El sentimiento de Elizabeth tras la exposición de su hija

De manera sincera, Elizabeth habló en una entrevista concedida al presentador Alejandro Chabán para su canal en YouTube, espacio en el que fue cuestionada sobre lo que sintió tras la exposición de sus circunstancias personales. “Muy frágil (me sentí), exponer a mi hija, a una menor de edad, yo busqué por todas partes a ver si se podía hacer algo legalmente porque en ningún momento di autorización, en ningún momento supe que estaba siendo grabada, nunca se me dijo nada…”, explicó durante la charla.

Elizabeth hizo énfasis en la molestia que le genera el hecho de que esas cosas sucedan de manera recurrente, sobre todo cuando no se da algún tipo de aviso sobre las acciones que se pretende tomar. “Me parece muy de mal gusto que en un país como este (Estados Unidos), no haya protección, que vayamos a pedir protección y nos pongan en esa vulnerabilidad, nos expongan de esa manera sin avisarnos…”, aseguró la intérprete, quien hoy asume su vida con mayor tranquilidad, tras el interés mediático que acaparó su separación de William Levy.

© @gutierrezelizabeth_ Elizabeth Gutiérrez asegura que tras la exposición de su hija la invadió un sentimiento de fragilidad.

Elizabeth y William trabajan por el bienestar de sus hijos

A pesar de la ruptura amorosa por la que atravesaron, Elizabeth y William Levy tienen clara su misión; la de brindar a sus hijos estabilidad y armonía, algo que ambos han podido conseguir, según explica. En su charla, la intérprete además reveló de qué manera logra abordar con los adolescentes esta situación, dejándoles claro que sus padres siempre estarán presentes para brindarles apoyo. “Siendo honesta… dejándoles claro que siempre van a tener a sus papás ahí presentes, eso no cambia para nada y no ha cambiado, los dos ahí estamos cien por ciento presentes en su vida, eso no cambia para nada…”.

© @gutierrezelizabeth_ Elizabeth asegura que lo más importante es brindar estabilidad y armonía a sus hijos.

Elizabeth aseguró que este ha sido un trabajo imprescindible para ambos, seguros de que Christopher y Kailey saben que sus padres nunca se apartarán de su lado. “Creo que esa confianza que les das de que todo va a estar bien, de que aunque estemos en una situación que no hubiéramos querido, de todos modos esa relación entre ellos y papás no cambia, es una seguridad que uno como adultos les tiene que dar, que no se pierda esa seguridad de ellos y lo hemos manejado bastante bien, porque se sienten seguros con los dos…”.