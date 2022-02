Elizabeth Gutiérrez aborda las polémicas con William Levy: ‘Solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado’

Como en contadas ocasiones, Elizabeth Gutiérrez rompió el silencio y habló de la situación actual que vive con William Levy. A través de sus redes sociales, la actriz compartió un mensaje en el que dejaba ver que, a pesar de todo, le deseaba lo mejor al padre de sus hijos, además de dejar claro que solo ellos conocen la verdad de su relación de casi 20 años. Este texto, el cual está acompañado de una fotografía familiar, se da a un mes de que el cubano diera a conocer que estaban atravesando por una crisis de pareja en un misterioso post, que poco después eliminó.

©@gutierrezelizabeth_



El mensaje de Elizabeth está acompañado por una postal familiar

En su perfil, Elizabeth publicó el siguiente texto, en el que abordó las polémicas de las que su familia ha sido blanco en las últimas semanas. “Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores!!”.

“William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!! enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres... Siempre le voy a agradecer que me apoyo y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos... no hay culpable en esta situación!!! no me alegro de ataques a su persona... no lo agradezco!!”.

“Él es el padre de mis hijos el hombre más importante!! El que ve por nuestro bienestar todos los días... deseo siempre lo mejor para él.. amor.. mucha salud, felicidad.. con o sin mí”.

“No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque.. solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado... nuestra verdad cómo pareja y ahí se va quedar con nosotros!! Gracias como siempre por todo el cariño y respeto a nuestra familia!!”.

©GettyImages



William Levy y Elizabeth Gutiérrez, juntos en la alfombra de los Latin Billboard el año pasado

Hasta el momento, los actores no se han mostrado juntos en público, y sus interacciones en redes sociales se han limitado a compartir fotos y videos de sus dos hijos, Christopher Alexander, de 15 años, y Kailey Levy, de 11. El post de ‘Ely’ es el primero en sus redes en el que hace referencia a los rumores que los han rodeado desde hace semanas, que se refieren a una separación inminente tras una relación de casi 20 años.