Lili Estefan considera que ‘no era necesario’ que Jacky Bracamontes contara su historia con William Levy

William Levy y Elizabeth Gutiérrez no están exentos de tener problemas en su relación como pareja, y algunos de ellos han salido a la luz con el tiempo. La pareja vuelve a estar en el centro de atención tras las declaraciones que la actriz hizo hace unos días, sobre las memorias que Jacky Bracamontes publicó en su libro La pasarela de mi vida, específicamente en las que habla sobre su romance con el cubano.

©@jackybrv



Jacky Bracamontes

De ahí se ha derivado una serie de respuestas virtuales de parte de ambas actrices que no deja indiferente a sus fans y colegas del espectáculo, una de ellas Lili Estefan. La presentadora de El Gordo y la Flaca opinó sobre el tema este lunes durante el show de entretenimiento de Univision, que conduce junto a Raúl de Molina. Lili se centró en ese capítulo en especial que generó toda esta polémica.

“Yo recuerdo cuando salió el libro de Jacky y me llamó mucho la atención que incluyera esa parte, o sea después de estar casada, con hijos. Jamás me imaginé que era algo que ella iba a poner como parte de su libro; sin embargo, ahí lo puso y yo sí creo que a lo mejor no era necesario”, dijo frente a la cámara.

La Flaca intentó justificar la acción de la actriz de Sortilegio: “Me imagino que es lo que a lo mejor más libros le ha vendido, no lo sé si esto fue lo más grande que ella tuvo en el libro porque yo personalmente no lo he leído, pero sí me pareció raro”. Lili dejó clara su opinión, sin ponerse del lado de ninguna de las actrices, aunque entre el público la historia puede ser diferente.

El mensaje de William Levy

Además de las confesiones de Jacky, hace unos días la relación de William y Elizabeth hizo que todos voltearan a su dirección luego de un mensaje que el cuban publicó en sus redes sociales. “Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, se podía leer en la historia de Instagram que eliminó minutos después, y que reemplazó con otra imagen más colorida en la que se leía: “Estoy listo para el nuevo capítulo de mi vida”.