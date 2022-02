Esto dice Jacky Bracamontes sobre la polémica con Elizabeth Gutiérrez

Jacky Bracamontes se mostró muy firme cuando por fin reaccionó a las declaraciones que Elizabeth Gutiérrez hizo semanas atrás en una reveladora entrevista. En ella se refería al romance que Jacky habría tenido hace años con su entonces pareja, William Levy, una situación que empezaba a salirse de control. Ante varios medios de comunicación, la ex reina de belleza respondió a los comentarios, siempre manteniendo la tranquilidad.

“Todo lo que dije está en el libro, se los estoy aclarando para quienes tengan duda, lo lean y recuerden lo que dije porque ponen en mi boca palabras que no dije”, expresó. Y más que dispuesta a terminar con las fricciones y la lucha de mensajes, aseguró: “Ahora si hay alguien que quiera o pretenda que yo hable mal de una mujer, jamás lo haría, nunca lo he hecho, hablar mal de nadie, menos de una mujer y mucho menos si es mamá”.

Sin embargo, confirmó sus palabras y las memorias plasmadas en su publicación, La pasarela de mi vida: ¡Para atrás, ni para tomar vuelo!, de las que dijo no estar arrepentida de haber revelado. En cambio, consideró que el tema se salió de proporción: “Lo hicieron más bomba de lo que es. Es algo muy sencillo. No les voy a decir más porque lo que dije ya lo dije”, agregó, y tomó con humor que, a raíz de esta situación, las ventas de su libro hubieran aumentado.

Y es que después de años de guardar silencio, Elizabeth fue entrevistada en el podcast de Erika de la Vega , en donde le habría contestado a Jacky justo un día después de que William Levy anunciara con un comunicado en sus historias de Instagram que había terminado la relación con la madre de sus hijos. Aunque parecía bastante serio sobre su decisión, el actor eliminó el mensaje minutos después, como si se hubiera arrepentido, y desde entonces el estatus de su relación continúa en duda.

El pasado en el pasado

Aunque es un tema que cobró mucho interés en días recientes, para Jacky y su familia, no es algo que tenga relevancia. De hecho, aseguro que ya no es algo de lo que hable en casa con su esposo, Martín Fuentes, pues ambos consideran que en la actualidad hay cosas más importantes de qué hablar.

“Estoy tranquila con lo que fui, con lo que soy y todas las vivencias que me han tocado me han hecho la mujer que soy”, dijo sin dar más detalles sobre la respuesta de Elizabeth Gutiérrez. “Soy una mamá feliz, orgullosa, con muchas metas laboral como personal y para mí ahorita lo más importante es educar a mis hijas a ser unas niñas de bien, sonrientes, felices... y eso es en lo que yo me enfoco”, concluyó.