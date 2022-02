Elizabeth Gutiérrez sobre los rumores con William Levy: ‘No tengo la necesidad de amarrar a un hombre’

A unos días de que se diera a conocer la crisis de pareja por la que atraviesan William Levy y Elizabeth Gutiérrez, la actriz de telenovelas se refirió a los rumores que han rodeado su relación sentimental de casi 20 años. Aunque los actores siempre han mantenido su vida de pareja alejada de los reflectores, Elizabeth rompió el silencio y se expresó sobre las mentiras que se han dicho sobre su relación con el cubano, la cual estaría atravesando uno de sus momentos más complicados.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy tienen una relación de casi 20 años

En el podcast de Erika de la Vega, En Defensa Propia, la también empresaria se pronunció acerca de un libro que se publicó en 2017, donde se habló del segundo embarazo de Elizabeth, el cual se dio cuando William Levy grababa la telenovela Sortilegio.

“Para mí es una falta de respeto para ambas familias, porque para que contar algo así pero bueno... Y también pienso que, si eres capaz de pensarlo, es porque eres capaz de hacerlo. Yo gracias a Dios no tengo la necesidad de amarrar a un hombre”.

“Yo solo tengo dos hijos y si te preguntas esa persona, no sé cuantos (hijos), pero definitivamente más de dos... pregúntale a ella quien necesita amarrar a quien...”, dijo la actriz.

Elizabeth y William son padres de dos chicos, Christopher Alexander y Kailey Levy

Además Elizabeth, se dijo decepcionada por la persona que escribió el libro, pues ella la tenía en alta estima. “Entre muejres es muy feo hablar esas cosas. Te voy a ser totalmente honesta, yo la amdiraba a esa persona, yo pensaba que era una persona admirable, que era una buena mujer. Desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella que no... nadie me lo tiene que contar yo estaba en México, yo lo viví, no me parece que después escriba un libro y quiera verse cmo una vícitma, cuando no fue así ¿sabes?”.

Gutiérrez continuó, agregando que le parecía como fuera de lugar tocar el tema de su maternidad. “Y aparte meter esa parte de mí, de que me embaracé... se me hace un poquito de mal gusto, pero bueno no pasa nada, le deseo toda la felcidiad del mundo”.