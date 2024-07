¿Piensa en casarse? Elizabeth Gutiérrez abre su corazón sobre la vida después de su separación

A pesar de los rumores que circulaban sobre su vida personal, Elizabeth Gutiérrez siempre se mantuvo firme y en su postura por proteger a su familia. Pocos entendían qué era lo que en realidad sucedía, hasta que la actriz de raíces mexicanas lo reveló todo en una entrevista exclusiva con HOLA! Américas, en la que confirmó su separación de quien fuera su pareja por cerca de dos décadas y padre de sus hijos, William Levy. Tres meses después de aquella charla, la originaria de Los Ángeles rompe el silencio sobre cómo ha sido su vida desde entonces, pasando por polémicas que involucraron a su hija menor de edad, reviviendo sus decisiones familiares y dispuesta a descubrir su camino en esta nueva etapa que visualiza con mucha luz.

© @gutierrezelizabeth_ elizabeth guti rrez y sus hijos

Desde que se convirtió en madre en marzo de 2006, con la llegada de su hijo Christopher, Elizabeth puso siempre por delante a su familia, una convicción que se reforzó con el nacimiento de su hija, Kailey, cuatro años después en el mismo mes. En hechos recientes, la actriz vio a su hija expuesta en videos policiacos que no sólo revelaban una situación íntima familiar, sino que la hicieron buscar sin éxito una forma de evitar que se hicieran públicas aquellas imágenes.

"En ningún momento di autorización, en ningún momento supe que estaba siendo grabada, o sea nunca se me dijo nada. Me parece muy de mal gusto que en un país como este no haya protección, o sea que vayamos a pedir protección y nos pongan en esa vulnerabilidad", expresó en una entrevista para el podcast de su amigo, Alejandro Chabán.

A pesar de todo lo que se ha hecho público, Elizabeth asegura que la prioridad son y seguirán siendo sus hijos, y actualmente tanto ella como William están enfocados en su bienestar. "Los dos estamos 100% presentes en su vida, eso no cambia para nada. Creo que esa confianza que les das de que todo va a estar bien, de que aunque estemos en una situación que no hubiéramos querido de todos modos esa relación entre ellos y papás no cambia", confirma.

Hablar de sus hijos va de la mano de las decisiones que tomó desde hace tiempo, en el que optó por poner una pausa en su carrera para dedicarse por completo a su familia, una decisión de la que jamás se arrepentirá. "Puse a un lado mis sueños, todo. Pero está bien. Fue una decisión propia que yo tomé con todo el amor del mundo, y no me arrepiento de nada", dice desde el corazón en un ir y venir de recuerdos frente a un gran amigo.

Siempre respetuosa, al hablar de William Levy se refiere a él como un buen proveedor y padre de familia. "Tuve la dicha de poder estar con mis hijos en casa y eso se lo agradezco a él. Siempre nos dio lo mejor, no había cosa que él no nos quisiera dar. Trabajó durísimo por todos, por mí, por sus hijos, por la familia", aseguró.

© Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez

Un nuevo comienzo con proyectos a futuro... ¿y boda?

Una experiencia de la que hoy saca lo mejor en cuanto a aprendizajes y que la motiva a perseguir sus propios sueños y convicciones, retomando esa profesión que había dejado en pausa y redescubriendo a una Elizabeth a quien le ilusiona lo que viene a futuro, una emoción que ha vuelto a descubrir entre castings y frente a las cámaras.

"Es como entrenar ese músculo de nuevo. Estaba ahí, pero necesitaba una sacudida", dice con una sonrisa sobre las audiciones a las que ha estado yendo en las últimas semanas. "Y ya cuando lo haces, dices: '¡Qué bien se sintió eso!'. O sea, sí me gusta crear, me gusta meterme en la piel de un personaje", asegura, y confirma: "Me estoy arriesgando a ver a dónde me lleva la vida".

© Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez

En cuanto a los temas de su corazón, Elizabeth evade las preguntas con mucho carisma, aunque reveló si le gustaría pasar por el altar. "No sé si ya la típica boda que antes soñaba, pero sí. Mi estado más completo y feliz es estar en pareja. Sí", comentó.

Sin hablar sobre un crush o galán que pueda estar presente en su vida, Elizabeth ahondó en los detalles de aquella celebración que anhela su corazón. "(Un vestido) blanco, obvio", dijo entre risas. "Eso es lo de menos. El compromiso es más que el vestido y todo lo demás. Con la madurez te vas dando cuenta de que son cosas que no importan tanto", explicó sobre sus prioridades en el amor.