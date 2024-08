Carlos Calderón nos revela que quiere otro bebé: ‘Lo hemos intentado, ha habido ahí un par de sustitos…’

Carlos Calderón vive un momento de plenitud tanto en lo profesional como a nivel personal. El mexicano acaba de iniciar una nueva etapa en Telemundo como presentador titular de Hoy Día, y no podría estar más emocionado y agradecido por ello. A propósito de este nuevo capítulo en su carrera, el conductor ha compartido con HOLA! AMÉRICAS sus planes para ampliar su familiar junto a su pareja Vanessa Lyon, y darle un hermanito a su pequeño León.

© Instagram @carlitoscalderon Vanessa Lyon y Carlos Calderón quieren darle un hermanito a su pequeño hijo León.

Carlos, quien ha confesado sentir una gran tranquilidad por su nueva etapa laboral, confesó que él y Vanessa están poniendo de su parte para ‘encargar’ otro bebé, y aunque hasta ahora no se ha dado, no pierden las esperanzas. “Sí, lo hemos intentado, ha habido ahí un par de sustitos que no han consolidado”, contó sin dar más detalles sobre lo sucedido.

“Pero sí, yo veo crecer a León y creo que sería un gran regalo darle un hermanito o una hermanita. Si Dios lo quiere así, ojalá sea. Yo feliz, uno más”, expresó el conductor. Sin embargo, a Vanessa le gusta jugar con la idea de que pueda ser más de un bebé. “Ella bromea mucho con que, si volvemos a tener un bebé, van a ser gemelos. Yo digo: ‘Ay, Dios mío, tres ya no sé qué tan divertido sea’”, comentó. “Pero uno más a lo mejor sí me lo chuto”, aseguró.

© Getty Images Carlos Calderón vive un gran momento a nivel profesional.

En su experiencia como papá de León, quien vino al mundo en septiembre de 2021, Carlos ha comprobado que cuando los hijos crecen se extraña su etapa de bebé. “Lo que te dicen los papás siempre es cierto. Ya que empiezan a tener tres añitos, que va a cumplir próximamente, empiezas a extrañar al bebé chiquito, como que te despides demasiado rápido de esas versiones de un ser vivo al que amas con todo tu corazón. Entonces, sí, de alguna manera extraño un bebé balbuceando, un bebé al que le tienes que sacar el eructito”, expresó nostálgico.

“Y al mismo tiempo, la magia de ver a León empezar a hablar, crecer e interactuar con otros niños. Entonces, sí, yo estoy enamorado de ser papá, soy un papá bien feliz”, aseguró el presentador. Y aunque por ahora no hay una fecha clara en la que él y Vanessa puedan recibir a un nuevo integrante en su familia, él se muestra positivo y lleno de ilusión.

El apoyo incondicional de Vanessa

Como cualquier pareja, Carlos y Vanessa ha atravesado por desafíos en su relación, pero su amor ha salido triunfante. El presentador nos contó que la actriz de origen venezolano está muy feliz por él y por su reciente logro profesional. “Ella está muy contenta, muy orgullosa. A veces no me lo dice, pero a veces la oigo hablando con su familia y amigos. Está súper feliz, les presume mucho el hecho de que estoy ya formalmente aquí (Telemundo)”, contó

© Instagram @carlitoscalderon Carlos Calderón ha encontrado en Vanessa Lyon la mejor compañera de vida.

Carlos se deshizo en halagos al hablar de la madre de su hijo, evidenciando no solo el amor que siente por ella, sino también la admiración. “Ella ha sido un pilar muy poderoso. Es una mujer extremadamente fuerte que nunca le saca la vuelta a las cosas. Es muy honesta, es muy transparente y me ha protegido, me ha defendido, me ha apoyado, me ha empujado, me ha exigido”, compartió. “Y eso es lo que un hombre necesita muchas veces, sobre todo en momentos de duda, en momentos en donde a veces no sabes qué te depara el destino, pues saber que lo que te depare va a ser bueno y que tu mujer sabe que tienes las herramientas y el talento para seguir adelante. Entonces, yo le estoy muy agradecido a ella y a Dios por habernos puesto juntos. Y sí, ha sido un buen caballo para jalar a este hombre”, expresó.