Junto a Vanessa Lyon, Carlos Calderón regresa al foro de ‘Hoy Día’

A inicios de año, Carlos Calderón se despidió de Univision con su salida de Despierta América para enfocarse en su familia, con la que había vivido momentos complicados. Desde entonces, el conductor ha estado probando suerte en diversos proyectos más allá de la televisión, incluso, hace poco puso en duda su regreso a la pantalla chica. Sin embargo, el presentador ha demostrado que no tiene problema con visitar un set y reencontrarse con sus colegas. Unos meses después de que estuviera en el estudio de Hoy Día (Telemundo), ha regresado y con muy buena compañía: su pareja Vanessa Lyon y su hijo León.

Carlos regresó al foro de ‘Hoy Día’ pero no para conducir.

Carlos tomó sus redes sociales para compartir su emoción por su visita al matutino. “Buenos días, estoy aquí en Telemundo”, anunció la mañana del 21 de diciembre en su cuenta de Instagram. Seguramente, muchos de sus seguidores se entusiasmaron con la llegada del presentador al programa, ya que a lo largo de su carrera se ha ganado el cariño y la simpatía del público.

Sin embargo, mexicano aclaró el motivo de su visita, descartando así que fuera a revivir sus tiempos como conductor. “A las 9:30 por favor sintonicen Hoy Día que vamos a estar presentando Gelato for Your Face ahí mismo, así que ahí los espero con muchas sorpresitas”, contó, refiriéndose a la línea de cuidado de la piel que inspirada en la hieloterapia.

Vanessa compartió algunos vistazos de su visita a Telemundo.

Y es que, además del lanzamiento de su podcast The Carlos Calderón Show, Calderón ha incursionado como empresario en la industria de la belleza de la mano de su pareja. De hecho, en su visita al set del matutino de Telemundo, ella lo acompañó. “Vino León, vino Vanessa, así que va a estar bueno. Ahí los veo”, expresó Carlos antes de salir al aire en el programa presentando sus productos.

Vanessa, por su parte, también compartió algunos vistazos de su visita a los estudios de Telemundo. La guapa venezolana reveló que, junto a ella Carlos y León acudieron a la televisora su prima y su tía, quienes la apoyaron en su presentación en televisión. Emocionada, mostró su paso por el departamento de maquillaje y peinado, así como su desfile por los pasillos de la cadena antes de encontrarse con el elenco del matutino.

La pareje presentó sus productos de cuidado de la piel.

Algunos pensaron que Carlos se quedaría en ‘Hoy Día’

El conductor mexicano estuvo más de un mes en el matutino de Telemundo junto a Penélope Menchaca, Daniel Arenas, Chiky Bombom y Andrea Meza. Buena parte del público creyó que se sumaría permanentemente al elenco, pero no fue así. Al parecer, las circunstancias no fueron las propicias para que se diera su ingreso al programa. Tiempo después desfiló por el programa también Danilo Carrera.

El regreso de Carlos a la pantalla chica y no como invitado está en duda, pues el mismo conductor ha dejado entrever que sigue considerando esta posibilidad. Hace unas semanas, al recibir a Emilio Estefan en su podcast se refirió a la improbabilidad de retomar su carrera en la pantalla chica. “Fuiste el primero que se acercó a mí cuando salí de la industria de la televisión, no sé si vuelva, pero siempre me diste palabras de apoyo”, expresó entonces.

