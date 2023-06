Vanessa Lyon revela que Carlos Calderón sufrió taquicardias tras su salida de ‘Despierta América’

La salida de Carlos Calderón de Despierta América tomó por sorpresa a los televidentes tanto como al mismo presentador y su familia. De un momento a otro, el mexicano dejaba de ser parte del matutino de Univision y se iba con tantas dudas sobre su salida como las que tenía el público. Su esposa, Vanessa Lyon, confirmó que no fueron semanas nada fáciles a pesar de la cálida despedida que daba en sus redes sociales y la sonrisa que siempre muestra al público.

“Levantarse en la madrugada de golpe, con taquicardia, con susto y emocionalmente hecho nada. Ha ido por etapas, ha sido muy inteligente emocionalmente”, contó Vanessa en entrevista con MamásLatinas.

Poco a poco llegó la tranquilidad y los planes de nuevos proyectos creativos que la adversidad le hizo despertar. Sin embargo, lo que más le ha ayudado es estar junto a su hijo, León, de casi dos años. “Es un súper papá, le enseña mucho. Más que todo se ha dedicado a eso, a disfrutar a León. Cuando dice extraño el set, pero estar sentado aquí, con mi hijo dándole desayuno, o sea, eso no tiene precio, no lo cambio por nada y creo que ha sido uno de los momentos más vulnerables y más transparentes que he visto de él”, revela la actriz venezolana.

A pesar de los buenos momentos familiares, en Carlos aún queda la duda sobre la decisión de los directivos de sacarlo del programa. Vanessa explica: “No sé si lo que pasó con el network tuvo algo que ver con este escándalo. Dicen que no, no lo creo. Me parecería injusto porque después de 25 años de carrera, donde no ha habido ningún escándalo”.

Recordemos que el año pasado, la pareja protagonizó un polémico desacuerdo que los llevó a enfrentarse a la ley además de separarse por un tiempo. Meses después lo resolvieron y decidieron darse una segunda oportunidad que, hasta la fecha, macha por buen camino.

Nuevos proyectos y planes a futuro

Lo que es un hecho es que la pausa de Carlos Calderón en la televisión no limita su creatividad o trabajo. Y aunque tiene planes de volver a estar frente a las cámaras, por ahora se ha enfocado en su otra gran pasión: la arquitectura. “Él tiene varias propuestas para proyectos en TV y hay otro proyecto que viene grande en México en cuanto a arquitectura”, asegura Vanessa.

Sin embargo, el acuerdo de exclusividad con Univision le impide seguir adelante con algunos proyectos debido a conflicto de intereses. “Es como si estuviera grabando, estuviera trabajando hasta cierto período de tiempo”, explica ella.

Tranquila con las decisiones que puedan tomar en el futuro, Vanessa agrega: “Estamos pensando con calma, consultando con profesionales, ya no vuelve a pasar de hacer las cosas así a la ligera. Tenemos un equipo honesto, lindo y, la verdad, es que han estado ahí en esta tormenta horrible”.