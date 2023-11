A través de su nuevo podcast, Carlos Calderón pone en duda su regreso a la televisión

A punto de cumplir un año fuera de Despierta América, Carlos Calderón ha lanzado un nuevo y emocionante proyecto. El presentador de televisión ha regresado a los medios, pero por su propia cuenta a través del podcast The Carlos Calderón Show. Para el ‘banderazo de salida’ de esta emocionante aventura profesional, Carlos tuvo como primer invitado nada más y nada menos que al reconocido productor Emilio Estefan.

Carlos Calderón lanzó su podcast

A través de sus redes sociales, el presentador de televisión compartió la noticia de su podcast, el cual se estrenó el pasado lunes. “Emilio es un placer y un honor que me acompañes en este mi primer podcast, mi primer programa de The Carlos Calderón Show”, dijo el conductor muy emocionado. “Cuantas veces no hablamos de que me tenía que lanzar y me lancé de cabeza y en mucho fue gracias a tus palabras”, agregó.

A estas primeras declaraciones, Emilio Estefan le expresó su cariño a Carlos Calderón. “Toda la la gente va estar contigo porque te queremos, te echamos de menos y te queremos”, le dijo el productor al anfitrión. Incluso, Carlos Calderón recordó que Emilio Estefan fue de el primero en acercarse a él cuando salió de Univision en los primeros días de este año. Además de esto, se mostró dudoso en regresar a la pantalla chica. “Fuiste el primero que se acercó a mí cuando salí de la industria de la telvisión, no sé si vuelva, pero siempre me diste palabras de apoyo”.

A la noticia de su podcast, varios de sus exolegas de Univision y Telemundo reaccionaron, como Maity Interiano, Giselle Blondet y Jackie Guerrido. Además de esto, también sus miles de fans se alegraron por la nueva faceta de Carlos Calderón, quien arrancó con este proyecto días después de las celebraciones de Thanksgiving.

Carlos Calderón participó en el programa ‘Hoy Día’ en agosto

Este es el primer proyecto en solitario de Carlos Calderón, luego de formar parte del matutino de Despierta América (Univision) por seis años. En enero de 2023, el presentador salió del programa y a través de sus redes sociales se despidió de su querido público. Siete meses después de salir de la televisión, Carlos regresó pero lo hizo con la cadena rival, Telemundo. Por varios días, el presentador de raíces mexicanas formó parte del elenco como invitado especial, alegrando las mañanas en Hoy Día. A pesar de que el público pedía que el conductor se quedara de fijo, este cerró su ciclo como invitado en Hoy Día y siguió adelante con sus sueños. Ahora estos se han materializado a través de su nuevo podcast.

