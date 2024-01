Como nunca, Carlos Calderón y Vanessa Lyon hablan de su dolorosa separación

Carlos Calderón y Vanessa Lyon son la prueba de que el amor lo puede todo. Tras un turbulento 2022, la pareja se dio una segunda oportunidad y ahora, con el pequeño León, forman una gran familia e incluso hasta son socios con la marca Gelato for Your Face. Pero llegar hasta el punto en el que se encuentran no fue nada fácil, y por primera vez se animaron a hablar de su sonada separación y lo hicieron frente a las cámaras de Alejandro Chabán, en su podcast. Tras el nacimiento de su hijo, el presentador de televisión y la actriz decidieron poner fin a su relación en medio de toda una situación que se volvió mediática. A punto de ir a los tribunales, ambos analizaron la situación y resolvieron que lo mejor era estar juntos.

Carlos Calderón, Vanessa Lyon y su hijo, León

En el podcast, ambos se sinceraron sobre la difícil situación que vivieron, cuando se separaron y los detalles de su vida en pareja salieron a la luz, creando todo un revuelo mediático. “¿Cómo superaron esta tormenta?”, preguntó Chabán. Sincera, Vanessa Lyon contestó: “Yo no sé si todavía está superado, por lo menos por mi parte, no sé si todavía está superado. Fue muy fuerte porque hubieron muchas cosas incluyendo personas, intereses, prensa... No es lo mismo tener una discusión a puerta cerrada a que te abran esa puerta obligado y te expongan de una forma tan baja, tan cruel”.

“Hacer del dolor de una familia que apenas está empezando una cosa de beneficio, de negocio, de views, para ellos era el morbo de views para nosotros era una videa entera, un bebé de por medio”, reveló la también empresaria.

Juntos y felices en familia

Por su parte, el presentador de origen mexicano habló de su sentir en medio de su mediática separación. “(Fue) como si se me hubieran abierto las puertas del infierno... Ver como entran demonios a tu casa, te quitan la paz, tu privacidad... yo siempre decía que yo era un hombre millonario de amor, del cariño que me tiene la gente... y ver cómo se te vacía ese banco y ver como hay gente tan mala que no le importan tus súplicas, te dejan sin nada.. y te tienes que colgar a tu fé y a tu amor”, dijo al borde de las lágrimas.

“Yo nunca lo voy a superar y ella tampoco, todos los días se nos mete un diablito”, remató el presentador.

Lyon reveló que uno de los factores que tuvieron que ver en el fin de su relación, es que ambos estaban en lugares distintos. “Estábamos en dos canales diferentes. Para mí, mi prioridad es Dios, teníamos esta diferencia de creencias. Cuando Carlos me dijo que quería que la familia se reuniera, le dije que una de las condiciones era ir de la mano de Dios... ha hecho unos cambios y unas cosas tan fuertes”.

Los ‘amigos’ que ya no están cerca y los que los han ayudado

En esta sincera conversación, Carlos Calderón contó que también hicieron mal en escuchar a terceras personas. “Confiando en gente que no quiere nada bueno para ti, confiando en amigos que no te están dando los consejos, personas que te llamaban de cariño de cierta forma y que de repente, no te contestan el teléfono”.

“Las personas empiezan a mostrar sus colores, sí tienen que estar en tu mesa o no”, dijo Vanessa Lyon. “Creo que esa parte hizo una diferencia altísima”.

En medio de su reconciliación con Vanessa, Carlos Calderón contó que Rashel Díaz les recomendó ir a la iglesia y que tomaran un curso de parejas. Después de hacerlo, la pareja mejoró su comunicación. “Fuimos y ese grupo de parejas fue algo tan fuerte... ha habido una calma y una paz maravillosa desde que invitamos a Dios a nuestras vidas”. Además de ir a la iglesia, la pareja también está yendo a terapia psicológica.

