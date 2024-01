Carlos Calderón confiesa si volvería o no a ‘Despierta América’

Desde su repentina salida de Despierta América un año atrás, los fans de Carlos Calderón no quitan el dedo del renglón, esperando volverlo a ver en el matutino de Univision. Sin embargo, no es algo que quede en sus manos, tal como él lo reveló en un reciente live con sus seguidores.

Curiosamente, Carlos se encontraba en el matutino de Telemundo, Hoy Día, la competencia de su ex programa. Desde ahí mostraba a sus fans cómo era la vida detrás de cámaras en el foro de televisión junto a los presentadores Penélope Menchaca, Daniel Arenas y Andrea Meza.

En ese recorrido por el set, no sólo bromeó con el staff y comentó los temas del momento, sino que se dio tiempo de leer los comentarios de la gente y fue entonces cuando surgió la duda tan persistente: “¿Volverías a Despierta América?”. Carlos, lejos de conflictos respondió que sí; sin embargo, no es algo que esté sobre la mesa. “No me han invitado. Yo iría, no tengo broncas con nadie, ya saben que soy alivianado”, dijo de lo más sincero.

Por ahora, Carlos está disfrutando de su rol como presentador invitado en Hoy Día, en donde estará, al menos, hasta el próximo miércoles. Otros más de sus seguidores le insistían en que se quedara de forma permanente, algo que él también desearía, pues comentó que estaba trabajando en ello, sin dar promesas ni detalles al respecto.

Su razón para no ir a La Casa de los Famosos

Durante su live, Carlos Calderón retomó el tema del momento en Telemundo: la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, que está por dar inicio este martes 23 de enero. Calderón reveló que lo habían invitado para formar parte de los más de 20 habitantes de la casa, pero tuvo que decir que no por una poderosa razón: su hijo León.

“Con mi bebé de dos añitos no podría, me partiría el corazón separarme de él”, expresó. Un motivo más que suficiente para no ser parte del reality más famoso y polémico de la televisión.

Vídeo Relacionado: Jenna Ortega revela detalles sobre la segunda temporada de 'Merlina' Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.