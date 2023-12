Carlos Calderón habla de su salida de ‘Despierta América’: ‘Meses de mucho estrés, depresión, angustia...’

La salida de Carlos Calderón de Despierta América (Univision) en enero de este año tomó por sorprensa no sólo al público, sino al mismo presentador, quien había sido parte del matutino durante seis años. Este repentino cambio en su vida laboral provocó que atravesara por un bache emocional, como bien lo reveló meses atrás Vanessa Lyon, su pareja. Afortunadamente, el conductor mexicano logró superar aquel momento tan complicado, y hoy se encuentra pleno con diversos proyectos. Fue precisamente en uno de ellos, su nuevo podcast, que recientemente se sinceró sobre cómo logró salir adelante tras aquella situación.

©@carlitoscalderon



Carlos habló de su salida de ‘Despierta América’ a inicios de este año.

En el más reciente episodio de su podcast The Carlos Calderón Show titulado Mensaje Fin De Año 2023, Resiliencia, el presentador hizo un balance de su vida los últimos 12 meses. Inevitablemente, habló de su salida de Despierta América y de la empresa que fue su hogar por muchos años.

“Empecé el año con una patada muy fuerte que fue la pérdida de mi trabajo en Univision. Yo llevaba 25 años totalmente entregado y feliz de ser parte de una empresa donde conocía desde el que te recibe en la puerta, la señorita que te hace el lunch, el personal de limpieza, la gente que mueve el mobiliario de los sets, camarógrafos, maquillistas, gente de iluminación, escritores, productores”, comentó Carlos. “Eso me hacía sentir seguro, me hacía sentir feliz, me hacía sentir parte de algo importante... Y me sentía muy orgulloso de ser parte”.

©@carlitoscalderon



El despido de Carlos fue especialmente difícil para él dado su papel de padre de familia.

“Cuando pierdes eso, cuando pierdes tu estilo de ganarte la vida, tu rutina de levantarte en las mañanas, tu misión, tu motivación, pues se vuelve una situación muy estresante, especialmente cuando tienes un bebé, una pareja que quieres cumplirle, que quieres que esté contenta y tranquila, es una situación bien estresante por lo que yo pasé”, recordó Calderón. “Fueron meses de mucho estrés que se agarraba a cachetadas con momentos de depresión, angustia y ansiedad”, admitió.

El conductor contó que, aunque fue duro, pudo hacer frente a aquellos sentimientos para poder salir adelante. “Era como yo sentarme frente a estas emociones y decirles: ‘Tú no tienes lugar, no tienes nada que hacer en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en esta casa, así que sáquese de aquí’”, comentó. “Esa negociación pues es dura, es constante y es necesaria”, agregó. El actor destacó lo valioso que le resultó un artículo que leyó en Forbes que habla de cómo “navegar los momentos difíciles” y que aborda mucho el significado de la resiliencia.

©@carlitoscalderon



El conductor contó que tiene las puertas abiertas en Telemundo.

Logró pasar página y obtener valiosos aprendizajes

En su podcast, Carlos contó lo desconcertante que fue para él algo que le dijeron cuando le notificaron su despido. “Cuando yo salgo de Univisión uno de los comentarios que me hicieron y que me llamó mucho la atención fue que ojalá que tuviera ahorros. Me lo dijeron: ‘Estás fuera, ojalá que tengas ahorros’. Fue creo yo un shock para mí que me estuvieran diciendo eso, un poco cruel”, confesó.

“Pero gracias a Dios sí había previsto que mi trabajo podía terminar en cualquier momento, que así como era una bendición, era un milagro tener un trabajo así, tan hermoso y tan difícil de obtener, que siempre pensé en cualquier momento esto se acaba. Y sí gracias a Dios estaba preparado para una circunstancia de despido”, contó, u pidió a su público siempre estar preparado para casos así, ya sea con dinero o con otras herramientas.

©@carlitoscalderon



El conductor se encuentra feliz y con muchos proyectos.

Afortunadamente, además de poder sobrellevar esta situación en lo económico, el presentador pudo más adelante encontrarle un nuevo sentido a lo vivido y obtener grandes enseñanzas. “Uno aprende a la mala, dicen por ahí, las cosas negativas no tienen que serlo si te dejan un buen aprendizaje”, reflexionó. “Las personas resilientes tienen una habilidad para encontrarle significado y propósito a la vida a pesar de las circunstancias”, destacó.

Hoy el regreso de Carlos a la televisión es un tanto incierto, pues está enfocado no solo en su podcast, donde ha tenido invitados de la talla de Emilio Estefan, sino también con su negocio en el mundo de la belleza y el cuidado de la piel.

“Ahora, terminé el año con la puerta abierta en Telemundo, que fue para mí una sorpresa, el nuevo año viene con cosas muy hermosas, con una empresa, Gelato For Your Face, que me llena de optimismo, con oportunidades que se me están presentando y nunca esperé tener, con proyectos de arquitectura que han sido gracias a la determinación y la capacidad de adaptarme... Tengan fe, fuerza, garra, confíen en ustedes, adáptense, estudien... ¡Van a sobrevivir!”, expresó.

