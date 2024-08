Tras su anterior trabajo en tv, Carlos Calderón inicia un nuevo capítulo en 'Hoy Día': ‘Siempre he sentido que la competencia es con uno mismo'

Carlos Calderón vive una nueva y satisfactoria etapa a nivel profesional, con la cual ha reafirmado su lugar como uno de los rostros favoritos del público en la televisión latina en Estados Unidos. Luego de un tiempo fungiendo como presentador invitado en Hoy Día, se ha convertido en titular del famoso programa matutino de Telemundo. Agradecido por esta oportunidad, el conductor mexicano ha compartido con HOLA! AMÉRICAS su sentir ante este reto profesional.

"Yo siempre he sentido que la competencia es con uno mismo. Yo nunca en mi vida he visto a quién está corriendo junto a mí... Yo voy derecho como los caballitos" -Carlos Calderón-

© Telemundo Carlos Calderón es el nuevo conductor titular de 'Hoy Día', en Telemundo.

“Me siento muy feliz, muy contento, muy tranquilo, con una gran responsabilidad. Me siento motivado, me siento empoderado, me siento con muchas ganas de traer algo nuevo a Hoy Día y de que nuestra audiencia sienta que les estamos dando una buena opción”, compartió Carlos.

Si bien el ser parte de manera oficial de las filas de Telemundo significa algo muy importante para él, el haber sido considerado previamente para conducir como invitado también fue algo muy significativo para él. “Fue muy padre porque, para empezar, que te inviten, para mí fue muy emotivo, me sentí muy orgulloso, me sentí validado de que me tomaran en cuenta”, admitió. Contó que tuvo una reunión con ejecutivos de la cadena televisiva para ver ‘cómo le iba’, y tal parece que todo resultó mejor que bien.

Carlos reconoció que esta nueva etapa en Hoy Día le ha traído mucha tranquilidad, en especial debido a su papel como padre de familia. “Yo pasé por esa etapa de entrepreneurship (emprendimiento), de uno que empieza a pensar: ‘A ver, ¿a qué me dedico? ¿De dónde saco la siguiente quincena? ¿Cómo voy a pagar mi hipoteca?”, confesó el conductor, y dijo que estar sin un trabajo fijo lo reconectó con muchas personas en la misma situación.

© Telemundo Carlos Calderón tuvo un cálido recibimiento de parte de sus compañeros.

“Estamos ahorita en una etapa bien difícil de incertidumbre, de elecciones, de cambios, de propuestas… Y yo creo que el tener un trabajo fijo, un trabajo con una empresa tan grande, sí te hace sentir como que ya llegaste a la orilla”, admitió. “Para mí sí fue un proceso de introspección muy grande. Y cuando llegué aquí, me había cambiado como persona. Creo que me abrió los ojos a la batalla tan grande que tiene todo nuestro público, de salir adelante todos los días”, dijo.

¿Cómo se siente siendo la competencia de su anterior programa?

La llegada oficial de Carlos Calderón al matutino de Telemundo tiene lugar más de un año y medio después de que se despidiera de Despierta América (Univision), considerado por muchos como rival de Hoy Día. “Al principio fue muy interesante porque tantos años trabajando en la competencia, te entrenan a ver el otro lado, casi te diría que con sospecha. Entonces, yo entré con esa curiosidad de ver si era cierto todo que había yo escuchado y me he llevado con una gratísima sorpresa de que es un equipo, la verdad, precioso, de gente creativa, de gente muy positiva, que te da muchas libertades. Por lo menos a mí siento que me han dado mucha libertad creativa y lo aprecio muchísimo”, expresó agradecido.

Sin embargo, el presentador mexicano aseguró que no tiene ese sentimiento de rivalidad con su antiguo programa. “Yo siempre he sentido que la competencia es con uno mismo. Yo nunca en mi vida he visto a quién está corriendo junto a mí, atrás de mí o adelante de mí. Yo voy derecho como los caballitos”, comentó Carlos, quien tuvo la más cálida bienvenida de parte del talento de todo Telemundo.

Las estrellas de Telemundo le dan una cálida bienvenida a Carlos Calderón

Y en el tiempo que lleva en Telemundo ha vivido grandes satisfacciones, como el que Hoy Día superara en rating al matutino de Univision en varias ocasiones. “Saber que en parte fue gracias a la manera en que yo me pude conectar con el resto del equipo, me llenó de mucha alegría y de mucho orgullo. Yo nunca había escuchado eso cuando estaba en Univision, de que Telemundo nos ganara. Y cuando estoy en Telemundo y oigo ‘ganamos’, se sintió muy bonito”.

El reto de entretener al público pese a lo que sucede fuera de cámaras

En el pasado, Carlos ha compartido con el público que, como muchas personas, ha librado algunas batallas de salud mental. Las situaciones de esta índole pueden implicar un gran reto para quienes su trabajo radica en entretener a la gente. Sin embargo, el conductor ha encontrado la estrategia para que, sin importar lo que pase fuera de las cámaras, el público pueda pasar un rato agradable.

© Instagram @carlitoscalderon Carlos Calderón se ha ganado el cariño del público con su personalidad alegre y positiva.

El presentador contó cual es la filosofía que ha seguido y que incluso ha compartido con sus compañeros más jóvenes. “Yo siempre les digo lo mismo: ‘No piensen en ustedes, piensen en a quién le están hablando’. Para mí, el secreto no es decir ‘voy a hacer esto’, sino el secreto es saber a quién le estás hablando”, dijo.

“Yo uso mucho mi imaginación y siempre estoy imaginándome a las personas con las que hablo, ya sea mi abuelita, sea mi mamá, sea mi mejor amigo, sea la señora que me sirvió la comida ayer en un restaurante… Los tengo bien presentes en mi cabeza y por eso siempre salen de mi boca palabras de apoyo, de respeto, de solidaridad, de empatía. Entonces, el secreto es ese”, comentó.